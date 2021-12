Todos los hijos de Roberto García Moritán, además de Ana

Roberto García Moritán, más conocido popularmente como el “marido de Pampita”, considera que su rol más importante en la vida es el de ser papá. Ya tenía 2 hijos además de su beba Ana, que tuvo con la modelo Carolina Ardohain “Pampita”.



En los últimos 2 años comenzó a tener gran repercusión y claro, por el simple hecho de estar al lado de la carismática y algunas veces polémica modelo Pampita. No obstante, se conoce que Roberto García Moritán es un economista que tiene sus propios emprendimientos y está muy involucrado en la política.

En cuanto a sus hijos mayores, Santino y Delfina, son de su primer matrimonio con la empresaria e influencer Milagros Brito. En varias oportunidades le han preguntado acerca de la paternidad, a lo que ha respondido muy convencido: “Siempre fui un padre presente, pero ahora tengo claro que no hay nada más importante que la felicidad de mis hijos”.

Ahora bien, es de público conocimiento que obtuvo enlace con Pampita y, como si fuese poco, no perdieron el tiempo y llamaron a la cigüeña, que llegó rápidamente. Se llama Ana y nació el 22 de julio de este año.



Los hijos de Roberto García Moritán

Roberto García Moritán vive, actualmente, uno de los momentos más intensos de su vida. No solo respecto a su trabajo y compromiso político, sino con la familia numerosa que han conformado junto a su esposa, Pampita.

Sin embargo, a sus 46 años encuentra el tiempo y busca toda la energía para hacer de todo. Es un empresario gastronómico y ahora flamante papá —además de sus hijos adolescentes— de una beba que lo tiene muy gagá.

Para quienes desconocen su cargo político, fue candidato a legislador porteño. Tras conocerse mucho más ahora como el “marido de Pampita” —mote por el que se hizo conocido y no reniega— asegura que está viviendo un gran momento personal que siempre deseó.

“Formar la familia que hoy tenemos con Caro era una cuenta pendiente para mí. Me hace muy feliz tener la casa llena de chicos que entran y salen, la mesa larga, las conversaciones cruzadas… Me enternece la inocencia que tienen los chicos y nada se compara con el amor que te dan porque, a diferencia de los adultos, ellos no piden nada a cambio”, comentó Roberto, desde la cocina de su hogar junto a su esposa Carolina Ardohain en una entrevista reciente. FUENTE: Ciudad Magazine

Independientemente de que ya era padre de Santino, que tiene 16 años y Delfina, de 15, la nueva incorporación de Ana —de tan solo 3 meses— los tiene a todos enloquecidos de amor.

Vale aclarar que sus hijos, de alguna manera, ya tenían bastante cancha porque del lado de su mamá tienen 2 hermanitas —Asia Borges de 11 años y Francesca Garavaglia de 2— y son una familia grande desde hace mucho tiempo.



Claramente, sus hijos ya están acostumbrados y se suman los hijos de Pampita, que engancharon enseguida y se adoran.



