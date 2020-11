Baby Etchecopar y una oscura sospecha tras el violento robo que sufrió

Después de sufrir un violento robo de parte de un motochorro, Baby Etchecopar deslizó una sombría teoría detrás del episodio.

"No estoy seguro de que haya sido un robo al voleo; la duda surge, o me la hicieron surgir, porque hoy estuve hablando en la radio del laboratorio que hace la vacuna rusa. Es muy raro que pase", consideró el periodista durante una entrevista con Alfredo Leuco por radio Mitre.

Y remarcó: "La verdad, la duda me la pusieron colegas: estuvimos hablando mucho de los antecedentes del laboratorio que va a traer la vacuna rusa y me extraña que pasen estas cosas. Ya hace unos días que pasan tipos por la radio diciéndome 'facho, gorila'; no sé, es raro. Es muy raro que pase. Hoy es raro que pase conmigo o con vos, por ahí es una casualidad y andaban al voleo; pero fue con mucha violencia para ser un robo", explicó.

Finalmente se refirió a su triste historial vinculado a episodios de inseguridad: "Este año tuve dos robos, y si lo sumás al grande, al que me pegaron tiros por todos lados, soy carne de cañón. Cada argentino ya tiene sus dos robos encima. Pero para [la ministra de Seguridad, Sabina] Frederic debe estar fenómeno", criticó.