Lanata puso en evidencia la "mentira" en el discurso del gobierno sobre la vacuna rusa

Jorge Lanata expresó en su programa radial que "el gobierno está mintiendo" sobre la posibilidad de aplicar la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus en Argentina.

"No va a estar la vacuna en diciembre. Yo con esto me expongo a equivocarme, y si me equivoco diré en su momento que me equivoqué, porque aparte eso es lo que te hace verosímil", expresó el conductor.

Y agregó: "Está mintiendo el gobierno cuando dice que va a dar la vacuna en diciembre. No hay posibilidad de que esto pase, a menos que se arriesguen a dar la vacuna sin probarla, porque Rusia va a terminar la fase 3 recién en mayo... No pueden dar la vacuna antes de no haber terminado la fase 3".