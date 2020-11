Eduardo Feinmann destruyó a Pablo Duggan con un mensaje letal

Hace algunos días, Eduardo Feinmann quedó en el centro de la tormenta al comparar comparó el número de muertos por coronavirus con los desaparecidos en la última dictadura militar. Frente a los dichos del conductor, su colega Pablo Duggan arremetió con un fuerte mensaje en la red: "Está bueno que no quede impune semejante declaración. Nunca más".

Recordemos que Feinmann afirmó que él no pretendió hacer la repudiada comparación y que todo se trataba de una "mala interpretación".

Luego, el conductor de A24 apeló a una vieja declaración de su rival. "Gente de River me dijo que hablaron con los chicos que supuestamente fueron abusados por la travesti y les dijeron: 'Nunca jamás sentimos que éramos abusados'. La ley es la ley. La ley dice que si el chico no se siente abusado, no hubo abuso", había dicho Duggan, a lo que Feinmann retrucó contundente: "¡Qué nunca quede impune! Nunca más a quienes avalan la pedofilia".