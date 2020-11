Etchecopar rompió el silencio tras el violento episodio por el que terminó en el hospital

Baby Etchecopar sufrió un violento robo este jueves alrededor de las 14, al salir de Radio Rivadavia. Según pudo saber LA NACION, motochorros se bajaron de la moto y le sustrajeron su reloj. En un audio enviado a sus allegados, Etchecopar relató: "Los motochorros me robaron el reloj y me rompieron el hombro". Tras el golpe, el periodista fue trasladado a un hospital en San Isidro para ser atendido por su traumatólogo.

"La saqué barata", expresó, en diálogo con el programa de TN, Nuestra Tarde. "Salía de la radio caminando por la calle Arenales y había un tipo grandote. Se me tira encima de atrás, cae arriba mío y empezamos a pelear, pero cuando caigo me luxo el hombro", relató Baby.

De acuerdo a lo contado por Etchecopar, el tiempo que estuvo con el individuo en el piso "le dio tiempo a la policía para actuar". Efectivamente, en la esquina detuvieron a uno de los responsables. "Eran dos, el otro estaba en la moto y rajó", añadió Baby.

Y agregó indignado: "Me acaban de llamar para decirme que si no hago una declaración el juez puede largar al ladrón. ¿Cómo es esto? Me lastiman, me roban el reloj y salen en libertad. ¿La culpa de quién es? Es de la Justicia, hay que cambiarla".