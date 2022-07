El truco de maquillaje definitivo para ocultar ojeras

El truco de maquillaje definitivo para ocultar las ojeras existe. Si de repente han aparecido en el momento más inoportuno, no hay que desesperar. Ten en cuenta estos pasos para ocultarlas y salir espléndida. ¡Solo te llevará 5 minutos!

Truco para eliminar las ojeras con maquillaje - Fuente: El Barco del Peluquero.

¿A qué mujer no le gusta verse bien? A todas, pero sobre todo, de forma natural. Algunas están más atentas al cuerpo y otras a las expresiones del rostro. Específicamente, se trata de esas ojeras que a veces aparecen y son un poco molestas porque demuestran el cansancio.

Aunque muchas veces se usen cremas o se siga una serie de rutinas de belleza para intentar tener el mejor aspecto posible, no se consigue taparlas. Es más, muchas veces es imposible y por más que se intente hasta lavando la cara, no se logra.

¿Por qué aparecen las ojeras?

Aunque cuesta asumirlo, las ojeras son una de las razones por las que la cara no luzca tan bien como debería. Muchas de ellas aparecen en la parte inferior del contorno del ojo. Se manifiestan tiñendo la piel en esa parte con un tono rojizo o amarronado que aporta aspecto de cansancio.

Las ojeras pueden aparecer por múltiples razones. El primer motivo se debe a la genética. Si, quienes tienen padres con unas ojeras marcadas es muy probable que los hijos también las tengan. Tanto el hipotiroidismo como las enfermedades renales son dos factores que favorecen mucho una clara aparición de las ojeras.

Sin embargo, no es solo eso. También se le debe sumar una mala alimentación. El abuso de ingredientes como son la sal o los alimentos procesados, como no consumir el agua suficiente, favorecen la aparición las ojeras. No obstante, muchas personas solo las evidencian y asocian a la falta de sueño. Y es que, por ser ese el causante, la piel provoca una dilatación de los vasos sanguíneos y es cuando aparece el tono rojizo en la parte inferior del ojo.

Adiós a las ojeras con un maquillaje definitivo

Sí, se puede decirle adiós a esas ojeras que fastidian y aparecen cuando menos se las espera. Se puede lucir bien para ese ese día especial, en el caso de que hayan aparecido de forma inesperada. Por ello, es que existe el maquillaje definitivo.

En el vídeo, está el truco para que se oculten las ojeras. Simplemente, habrá que recurrir al fiel aliado maquillaje y seguir con exactitud los pasos. Es muy fácil y en tan sólo 5 minutos, estarás lista.



¿Te animas a probar? Cuéntanos.

¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.