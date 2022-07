Tres secretos para que tu manicura dure más en verano

Las incógnitas de beauty no tienen tantos secretos extraños. Sin embargo, todas saben muy bien que las uñas de las manos están expuestas de forma permanente a cualquier posible daño y, por eso, es más difícil mantenerlas. Ten en cuenta estos pasos para que, en el verano, te duren más.

Pese a todo, puedes hacer que tu manicura dure más en verano. Ya sea haciéndoselas en un centro, donde su vida es más larga por la capa de top coat, como si se hacen en casa, donde lo primero que hay que tener es el kit básico: una buena lima, quitaesmalte, palitos de naranjo, base y top coat. No obstante, lo más importante, según expertas, es seguir al pie de la letra estos consejos.

Secretos para que la manicura en verano dure más - Fuente: Diario Información

Tres secretos para que la manicura dure más en verano

Cuidar. Este punto no solo se trata de pintar las uñas. Según advierte Paz Torralba, la directora de The Beauty Concept: “Si solo piensas dar un esmalte y saltarte la parte del cuidado, olvídate de que la manicura te dure”. Para ello, es esencial mantener las uñas y las cutículas bien hidratadas. En ese caso, si se usa aceite, es ideal hacerlo un día después de pintarlas, pero nunca justo antes de esmaltar. Este paso es ideal para evitar el daño del cloro. También, como otro secreto clave, es retirar las cutículas empujándolas hacia atrás, pero no cortarlas: “Usar un exfoliante para este fin y después aplicar crema las dejará perfectas” sugiere la experta Jessica Vázquez, de Orly.

Limar. Es otro imprescindible paso. Eso sí, siempre en una misma dirección para que el esmalte luego no se levante fácilmente. Las expertas coinciden en que es esencial tener en casa una buena lima. Luego de este paso, hay que limpiar las uñas, incluso si no están pintadas. Este sería como el primer paso para que tu manicura dure más en verano. Para ello, se puede pasar un algodón con quitaesmalte o aceite de árbol de té, que evita la aparición de cualquier tipo de hongos y bacterias.

Esmaltar. Para ello, primero es imprescindible colocar una capa de base. Esto la deja a la uña protegida (lisa) antes de darle color. Ahora sí, el esmalte. Se aplica con el pincel desde la base. Siempre se debe empezar por el centro e ir hacia arriba. Es importante no repasar en ese mismo momento, así se evitan grumos. El secreto está en dar las capas necesarias, pero siempre dejando unos minutos entre una y otra. Así se evitan los pegotes.

Lo que marcará la diferencia será repasar el borde de la uña con esmalte. Para sellarlo hay que pasar un palito de naranjo en horizontal por debajo de la uña. Un consejo, no hay que pintarse delante de un ventilador o en un lugar abierto donde haya mucho aire porque aparecerán cientos de burbujitas que arruinarán el resultado ideal.

El toque final clave, es que cuando está bien seco el esmalte, se aplique una capa de top coat. Lo mismo, por el borde exterior, como también unas gotas de secante.

Ahora sí, uñas impecables y duraderas. ¿Te animas a hacerlo en casa? Cuéntanos.

