¿Cómo sabés si es amor?, por Peter Cubillos

Escribu00eda un cuento sin parar en el escritorio una siesta llena de inspiraciu00f3n. En eso abriu00f3 la puerta Elena. - u00bfQuu00e9 pasu00f3, hija? - Papu00e1, u00bfquu00e9 es el amor? - No su00e9, china, u00bfa quu00e9 viene esa pregunta? - Un ensayo que nos piden en la facultad. -dijo encogiu00e9ndose de hombros. - Es una pregunta que tendru00edas que contestar vos, u00bfno te parece? - Su00ed, pero queru00eda saber quu00e9 era para vos. O sea, u00bfcu00f3mo te das cuenta que sentu00eds amor? -dijo, y yo supe instantu00e1neamente que no habu00eda ningu00fan ensayo de facultad. - Dame un ratito que termino con esto y lo charlamos con unos mates, u00bfdale? - Dale. -dijo cerrando la puerta. Quise volver a mi cuento de inmediato, pero no hubo caso, la pregunta de Elena me rebotaba en la cabeza. u00bfCu00f3mo su00e9 que es amor? u00bfCuu00e1ndo y cu00f3mo me di cuenta que lo sentu00eda? Me prendu00ed un pucho y respiru00e9 la primera bocanada. Cuando pienso en amor pienso en vos, en Elena, en mi familia, en mis amigos, en Tato y su hueso de hule; tambiu00e9n pienso en mu00ed. Es amor cuando la veo a mi hija llorar y se me contrae la boca del estu00f3mago, es amor cuando la veo sonreu00edr porque aprobu00f3 un parcial. Es amor cuando abro el caju00f3n y veo que te comiste medio chocolate y me dejaste la otra mitad. Es amor cuando vemos la serie que te encanta y a la fuerza me aprendo los personajes. Es amor cuando saco a pasear a Tato. Fue amor el du00eda que lloru00e9 con mis hermanos/as, cuando mis viejos me dijeron que no me preocupara porque ellos iban a estar siempre, cuando el flaco me regalu00f3 mi primera guitarra o cuando Juan me dijo que te fuera a buscar. Es amor dejar a ir a alguien a quien no le hacu00e9s bien, y es amor propio si no te hace bien a vos. Y ahora que lo pienso, fue amor el otro du00eda cuando un tipo se baju00f3 de su auto para ayudarme a empujar el mu00edo, un acto simple y desinteresado de amor de alguien que nunca mu00e1s voy a ver. Es amor tu abrazo de noche para poder dormir. Es amor dejar ser sin criticar. Es amor un su00ed que no tiene sentido pero que sentimos que su00ed. - u00a1Elena! -gritu00e9 abriendo la puerta. - u00bfQuu00e9, pa? -dijo acercu00e1ndose unos segundos despuu00e9s. - Amor es querer que alguien sea feliz.