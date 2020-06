View this post on Instagram

u00bfCu00f3mo no la vas a ver, idiota? Explicame cu00f3mo, si se deshace cada vez que se ru00ede, si se le afloja el alma por cualquier injusticia, si te lloru00f3, si siempre estuvo. u00bfCu00f3mo hiciste para solamente mirarla y no verla? u00bfCu00f3mo te perdiste de vivirla? u00bfCu00f3mo se te pasu00f3 semejante cosa? u00bfQuu00e9 cuento social te vendieron? u00bfQuu00e9 espejo te cegu00f3? Quizu00e1s todavu00eda andu00e1s con los ojos cerrados, no lo su00e9, pero quu00e9 suerte la mu00eda de que haya gente como vos, quu00e9 bueno sabernos tan distintos, porque no es que seamos mejores o peores, sino que somos diferentes, vemos otras cosas, vivimos en diferentes planetas. Yo lo pude ver. Se te fue escapando, se aleju00f3 poco a poco, porque ella no queru00eda las cadenas que vos le proponu00edas, no queru00eda una soga, queru00eda alguien que le vuele al lado, queru00eda la libertad de elegirte. Vos pensabas en restaurantes finos y ella en comer naranjas, vos queru00edas trabajar mucho para llevarla a alguna playa exu00f3tica y ella solo queru00eda una tarde de libros, u00e1rboles y algu00fan pasto. Vos le pedu00edas tranquilidad despuu00e9s de la jornada, ella te pedu00eda que se cuenten los du00edas. Vos andabas mirando a otras, y ella te seguu00eda las pupilas. Vos pensabas la relaciu00f3n, ella solamente la sentu00eda. Vos queru00edas cumplir los mandatos, y ella vivir para siempre una aventura; porque no hace falta andar viajando de mochileros o huir de casa para vivirla, solamente hace falta dos almas vivas que amen la vida, porque existen aventuras en el du00eda a du00eda; pero eso no fue tu culpa, vos no lo sabu00edas. A vos siempre te importu00f3 el quu00e9, y a ella el con quiu00e9n. Y es que, en fin, vos tenu00edas miedo de que te dejara, sin darte cuenta que ella todos los du00edas te elegu00eda. A vos no te faltaron huevos, sino amor, y mucho. Ojalu00e1 algu00fan du00eda lo entiendas.

Carta al idiota que no te quiso, por @cubillospeter