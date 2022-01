Dua Lipa y cómo llevar un mismo blazer en tres looks

Dua Lipa plantea siempre un cambio en el paradigma de la moda. Si estamos en el 2021, ella quiere vestir como en los 80´, ahora en 2022, los 90´son su inspiración. La cuestión es que ella trae prendas vintage y las renueva con un giro moderno del año en el que esté. En este caso, nos muestra un blazer muy noventoso que cambia constantemente con distintos outfits.

Si tuviéramos que elegir un blazer que marcó los 90´nombramos a los blazers de raya diplomática con hombreras. Esos que tu mamá o tú misma usabas en aquella década y que ahora Dua Lipa los pone de moda nuevamente. ¿Quieres aprender a llevarlos? ¡Sigue sus looks!

Noche

Dua Lipa se atreve a usar este blazer de día y de noche. Foto: Instagram.

A Dua Lipa le gustan los outfits nocturnos o que impliquen satinados o brillos. En este caso el look no tiene lentejuelas pero sí mucho poder con el negro total. Ella eligió unos pantalones oxford de tiro alto con dos cintas más altas que llegaban a su abdomen junto con un bralette estilo bikini satinado y el blazer negro de raya diplomática.

La cantante llama la atención aún incluso con un estilismo en negro debido a su maquillaje que pone especial atención en sus ojos al igual que sus complementos como su bolso negro y sus argollas plata.

Cómoda

El blazer de raya diplomática combina con todo lo que uses. Foto: Instagram.

Si aún no has usado este blazer en casa, te lo recomendamos que lo hagas como Dua Lipa. Este es un look que puede servirles a aquellas que trabajan desde su hogar pero no pueden dejar de verse arregladas. La cantante optó por su blazer junto con una camiseta de estampa de Nirvana, unos jeans grises baggy, unas zapatillas negras y una gorra para darle un poco de color al atuendo.

De viaje

Si vas de viaje, aprovecha a llevar tu blazer en mano como Dua Lipa. Foto: Instagram.

Todas las que hemos subido a un avión, nos hemos dado cuenta de que al aire acondicionado está siempre prendido y debemos llevar un abrigo a mano. Dua Lipa se decanta por su amado blazer para viajar junto con unos jeans, camiseta blanca, bolso, gorra, pañoleta sobre su cabeza y gafas de sol transparentes. Solo añade tus zapatillas y estarás lista para viajar.

Dua Lipa marca un antes y un después con sus looks. ¿Qué te parecen estos con el blazer de moda?