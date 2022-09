Kate Moss y un outfit de Zara perfecto para lucir en una fiesta

Habiendo pasado más de dos décadas y media de un éxito mundial sin igual, Kate Moss volvió a trabajar y esta vez se la vio posando para una de las marcas más influyentes del momento. La firma es Zara y en las tomas luce el vestido perfecto para ir a cualquier fiesta.

Kate Moss no tiene nada que envidiarle a ninguna profesión de las nuevas chicas, incluso de su hija misma, Lila Moss. Precisamente, lo demostró ahora porque el imperio de Zara quiso que fuera precisamente ella la imagen para una de las campañas más bonitas y glamurosas de esta temporada.

La razón es que su belleza y talento siguen yendo de la mano. Todo lo que hizo historia en el pasado ahora se ve en el presente y es el mejor ejemplo de cómo se puede lucir de forma perfecta un vestido para una fiesta.

Kate Moss y su vestido talismán de Zara

Fue una inesperada colaboración para Zara, inspirada en la noche parisina y compuesta por prendas atemporales. Perfecta para Kate Moss, fiel a su estilo sofisticado que fascina a todas.

La presencia de esta supermodelo de los noventa y su indiscutible don para inspirar elegancia demostró que este vestido es un encanto a cualquier mirada. A través de unas fotografías tomadas por David Sims, se la vio a Kate Moss más bella y encantadora que nunca, luciendo a la marca gallega.

Kate Moss, la modelo de la marca Zara luciendo un vestido perfecto para ir de fiesta - Fuente: Instagram @katemossagency

Otros looks festivos

De ese vestido perfecto para una fiesta, bajo el nombre Into the Nitght, se vieron otros maravillosos looks festivos. Concretamente, otras 25 piezas entre las que predominaron el blanco y el negro.

Asimismo, la actriz lució varios pares de sandalias tipo mules, algunas botas altas y un par de complementos que todos van entre lo chic, lo sofisticado y lo sensual. Nadie más que Kate Moss los podría haber llevado así. Kate Moss y un vestido perfecto de Zara para ir de fiesta - Fuente: Instagram @katemossagency

Desde vestidos lenceros metalizados, con un look muy noventero, a otras versiones más vaporosas para llevar una noche fiesta. También, entre otras pasadas se vio un llamativo top bustier de color frambuesa con detalle, unas chaquetas originales y unos mini diseños de apliques en brillos con un pantalón negro de pinzas para cualquier otra ocasión.

Para las auténticas fans del conocido estilo de la supermodelo londinense, ya no tienen excusas para imitarla y sentirse como la chica mejor vestida para una fiesta. ¿Cuál te ha gustado más?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.