Las prendas con transparencias que amarás lucir en primavera

Las prendas con transparencias son de las más utilizadas por las fashionistas en el street style. Se caracterizan por ser de organza, encaje, tul o gasa. Dependiendo la situación y del efecto que se quiere lograr, es el tipo de tela que se usa. Este tipo de piezas son perfectas para darle un toque canchero, estiloso y elegante a los looks diarios.

Voluminosas, estampadas, con flecos y de colores son las que más llevan las influencers e iconos de la moda. Las transparencias son las protagonistas de cada uno de tus outfits si quieres lucir juvenil.

A continuación, te dejamos los mejores looks con prendas transparentes que vas a querer imitar la temporada entrante.

Vestidos

Los vestidos cortos o largos transparentes se llevan encima de otras prendas. Se caracterizan por ser simples y con mucha caída. Puedes encontrarlos en organza, encaje o en la tela que quieras. Son perfectos para combinarlos con un look de remera oversize estampada, skinny jean, sneakers o botas. ¡Para lucir con estilo, los accesorios son súper importantes!

Este look es súper canchero. Foto: Pinterest.

Camisas o blusas

Las camisas o blusas con transparencias se suelen llevar con un bralette, con una remera ajustada o un bando por debajo. Se lucen en looks de día con un pantalón de cuero, un jean y botas. Por la noche, se pueden usar en un total black con falda midi, peinado tirante y blazer. ¡Súper sofisticado y elegante!

Amamos este clásico. Foto: Pinterest.

Faldas

Esta tendencia no sabe de edades ni de cuerpos. Las faldas transparentes son muy elegidas en las pasarelas y en el street style. Son versátiles y fáciles de combinar. Puedes lucirlas con camisas, blazers, zapatillas o sandalias. Esta prenda es el must have para las que se animan a más. Además, son perfectas para outfits de fiesta.

La moda es apta para todas las edades. Foto: Pinterest.

Pantalones

Los pantalones transparentes están pisando fuerte en los looks de fiesta. Son llevados con bodys ajustados en colores neutros para resaltar las transparencias del outfit. Para darle un mejor estilismo, luce un rodete o una cola tirante y accesorios acordes a la situación. ¡Amamos como queda!

Este look es perfecto para ir a un festival. Foto: Pinterest.

Estas son algunas de las prendas seleccionadas para lograr el mejor look con transparencias. ¿Te animarías a lucir estos outfits?

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!