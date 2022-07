Estos son los colores en tendencia para tus looks

Las bajas temperaturas siempre se caracterizaron por tonalidades más sobrias y oscuras pero, este año, esta regla es la excepción. Los colores tendencia 2022 vienen de la mano de tonos saturados, brillosos y alegres. Estos, antes eran exclusivamente dejados para colecciones de primavera-verano pero ya no. ¡Nos encanta la innovación en la moda!

En esta nota, te dejamos los colores tendencia 2022 para que luzcas tus looks a lo máximo.

Colores neutros

Los colores neutros como el beige son el must have de la temporada. El minimalismo y el monocromo son la tendencia 2022 y más en tonalidades marrones, blancas, cremas y camel. No puedes dejar de llevar prendas en estos tonos. Son los básicos e indispensables de tu armario. ¡Estos colores vinieron a reemplazar al negro!

El monocromo es la tendencia 2022. Foto: Pinterest.

Verde

El verde cobra vida esta temporada, en especial, el verde cata. Es la tendencia 2022 que más nos llevó por sorpresa. Es un color muy llamativo, innovador y alegre. Es ideal y nos encanta para darle luminosidad a nuestros looks. Este invierno debes tener si o si una prenda de este color.

Amamos este color. Foto: Pinterest.

Azul

El azul en todas sus tonalidades es la figura del invierno. Es un color que acostumbramos a llevarlo en verano pero ahora se reinventó y es furor en las bajas temperaturas. Dato a color: el azul francia no es un solo color sino que es el color que representa a Francia en el automovilismo.

El anaranjado y el azul son la combinación perfecta. Foto: Pinterest.

Rosa

Este paso a ser un básico que va con todo. El rosa es elegido por muchas para darle un toque de juventud a sus looks. Este color significa sensibilidad, cortesía, inocencia e infancia. ¡Nos encanta transmitir sentimientos con nuestra ropa y el rosa es el encargado de eso!

Este traje es todo. Foto: Pinterest.

Lila

Este color se caracteriza por tener tintes de elegancia. Es perfecto para llevarlo en prendas específicas o en looks para eventos. Da cierta sensación de calidez. Es ideal para combinarlo con marrones. ¡Amamos este match!

Jennifer López se anima a llevar el color tendencia. Foto: Instagram.

Estos fueron algunos de los colores tendencia 2022. Esperamos que te sirvan a la hora de armar tus looks. No olvides, la paleta de colores siempre incluye al negro y al rojo. ¡Ojalá sean los elegidos en varias temporadas!

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!