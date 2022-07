La prenda que hace los looks en más juveniles

Este invierno, no puede faltar en tu armario una prenda puffer. Se trata de una tendencia 2022 donde la ropa viene de manera voluminosa, acolchada y rellena. Es una reversión de la clásica campera deportiva inflada, llevada por hombres y mujeres. ¡Tus looks piden a gritos sumarle un toque canchero y estás en lo correcto si sumas una de ellas!

Para nombrar algunas, encontramos camperas, chalecos, bufandas, vestidos, pantalones, bolsos, entre otros. Estas, son imperdibles para llevar en tus looks invernales y lucir como una musa de la moda. Son perfectas para cualquier género y edad. ¡No las vas a poder dejar de usar!

En esta nota, te mostramos como debes combinar la tendencia 2022 para ser una chica trendy.

Campera puffer

En el street style y en las redes sociales de las insiders de la moda vimos que la campera puffer es perfecta para cualquier ocasión. Esta prenda es ideal para darle un toque de estilo a tus looks diarios. La puedes llevar con skinny jean, camisa blanca, accesorios en dorados y botas. También, es perfecta para usarla con efecto matelase, en beige, negra, marrón o del color que quieras. ¡Todas son perfectas!

Este look es perfecto para mujeres chic. Foto: Pinterest.

Chaleco puffer

Es la prenda canchera por excelencia. Es súper atemporal y llevado por todos. El chaleco de ecocuero es el must have de la temporada. Esta tendencia 2022 la encontramos en todos lados, en salidas con amigos, fiestas, outfits de oficina y para llevar tu look deportivo a otro nivel. Es perfecto para lucir un look total black, con un top, unos leggins y unas sneakers. ¡Amamos las prendas puffer!

¡Lleva a los más alto tu ropa deportiva!. Foto: Pinterest.

Pantalones para las que se animan a más

Las más estilosas se animan a llevar pantalones puffer. Esta microtendencia es perfecta para las amantes del street style y la semana de la moda. Este tipo de pantalones oversized se encuentran, por lo general, en las grandes firmas como Miu Miu y Prada. Son ideales para combinarlos con un conjunto, total puffer, y un básico abajo. ¡Si sos de las que se animan más, este look es perfecto para vos!

En el street style vemos los mejores looks. Foto: Pinterest.

Tu estilo personal se eleva con estas prendas puffer. No olvides de sumarlas a tu armario si estás pensando en comprar algo nuevo. ¡Son perfectas para cualquier ocasión y la tendencia 2022!

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!