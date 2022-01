La minifalda de Jennifer Lopez ideal para brillar en cualquier fiesta

Jennifer Lopez tiene el mood ideal para comenzar el año. La estrella pop nacida en el Bronx está en su mejor momento y brilla tanto en el plano personal como en el laboral. Claro, esto se nota en su exterior y se la ve radiante, más estilosa y hermosa que nunca.

Por eso, a la hora de recrear un look, tenerla como referente es una buena idea. Jennifer Lopez es, además, la reina de las tendencias. No sólo porque las luce todas, sino también porque las impone o las lleva un nivel más allá. Como en esta ocasión.

La minifalda de Jennifer Lopez que une todas las tendencias y es furor

Jennifer Lopez completó en look con sandalias de brillantes y transparencias a juego con los cristales de la minifalda. Fuente. Instagram @jlo

La diva del Bronx lució en 2021 varios conjuntos que dejaron a todos boquiabiertos. Comenzó en agosto cuando apareció en el evento de Dolce & Gabbana en Venecia con un look de capa, tiara y aires de realeza medieval que impactó.



La mujer más solicitada y seguida del momento, enamorada de Ben Affleck ya para ese entonces por segunda vez volvió a hacer una aparición épica en Los Ángeles para promocionar su línea beauty con otro look de infarto y regresó a la ciudad de los canales para vivir su romance a pleno y regalar a los fotógrafos un look con tapado oversize escocés en verde y gris que causó sensación, no solamente por los mimos que se prodigaron con Ben ¡el look echaba fuego!

Pero si hay un look de Jennifer Lopez que no podemos dejar de mencionar y que servirá de inspiración para cualquier evento glam es el que lució en la gala de los MTV Video Music Awards 2021. Allí se premiaron los mejores temas musicales y videoclips y claro, la diva latina hizo delirar al público presente, tal como lo hace en cada una de sus apariciones. Además, fue la encargada de entregarle el premio a Olivia Rodrigo, por la canción del año “Drivers License“.

Y lo hizo ataviada en un look para el escándalo ¡poderoso estilismo el de la Diva del Bronx! ¿Lo analizamos?



Preciosa a punto de entregar el premio a la mejor canción para Olivia Rodrigo. Fuente. Elle

Melena suelta, make up de piel satinada, ojos gatunos y un estilismo impecable y lleno de vanguardia: crop top combinado con una minifalda de cordones que unía tres tendencias a la vez: los cristales y brillos que sabemos que Jennifer Lopez adora, los cordones formando redes y los cortes estilo cut-out en las prendas de todo tipo que hemos visto durante todo el 2021 y se usan cada vez más.

La minifalda firmada por David Koma, uno de sus diseñadores favoritos con base en Londres, marca la silueta femenina y estiliza más que ninguna otra prenda que hayas visto por la proporción de piel que lleva “al desnudo“. La prenda es un perfecto exponente del nuevo minimalismo barroco: porque las tendencias no se llevan “de a una“.

Los cordones de la pieza superior, a juego con los de la minifalda, componían un conjunto perfecto para un celebración bien arriba, lista para deslumbrar, conseguir lo que te propongas y sobre todo, ir por ello, al mejor estilo Jennifer Lopez ¡Inspírate en este lookazo de la estrella pop y sal a brillar! ¿Qué estás esperando?