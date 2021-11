La minifalda vaquera de Thalía ideal para llevar con top

Thalía adora las prendas de jean. Eso es claro con sólo repasar los outfits de la diva mexicana en redes sociales . Pero tiene claro una regla de estilismo que jamás rompe: no cubre su cintura. Se trate de una minifalda vaquera, un wide leg holgado, un modelo intermedio como los flare jeans o un pitillo hiper ajustado, nunca descuida este detalle.

Suele usar las prendas de jean con tops, pero tampoco deja de lado una buena remera básica estampada ni una blusa cropped. Veamos por qué y cómo sacar partido de este truco infalible de la empresaria, cantante y actriz que supo triunfar gracias a un manejo increíble de su carrera e imagen.



Con sandalias y los accesorios correctos la minifalda vaquera puede aportar mucho glamour a tu outfit. Fuente. Universal

Thalía y sus secretos para usar minifalda vaquera ¡pura inspiración!

Tops, blusas, remeras estampadas son algunas de las prendas superiores con las que la diva de la canción mexicana y las telenovelas suele aparecer en público cuando viste minifalda vaquera.

¿Esta combinación se debe a una regla de estilismo? ¡Por supuesto! Thalía no deja nada librado al azar, menos si tiene que ver con su imagen.

Ya la vimos recientemente usar short de jean en el video que realizó junto a los hermanos Montaner en un look ochentoso que se robó los corazones de fanáticos y no tanto ¿Recuerdan? Allí también cumple con la regla de no cubrir la cintura de jean es lo más favorecedor para estilizar la cintura, sea que llevemos short, una minifalda de jean o un pantalón vaquero.

No por nada, Thalía es famosa por su “cinturita de avispa“. Conoce todos los trucos para subrayarla. Así, cuando usa minifalda vaquera lo hace siempre con tops, blusas o remeras que le permitan dejar la zona central del cuerpo descubierta. Si la remera es más larga o el top la cubriría, ella aplica la regla de oro para marcar la cintura: recurrir a un cinturón, lazo o cinto, a la vez que mete la prenda superior por dentro del jean.

¿Buscas un toque glam para tu minifalda vaquera? Thalía se lo imprime con un cinto de lentejuelas doradas y una remera básica con el aire “canchero“ y fresco, justo para lucir deslumbrante, joven y a la moda.

Por supuesto, la remera se ve hasta la cintura y luego dentro de la minifalda de jean. Con naked sandals y aros en dorado son el atuendo es perfecto.

¿Te animas a inspirarte en este lookazo de Thalía con minifalda vaquera para salir una noche con tus amigas o con tu amor? ¡Claro que sí!