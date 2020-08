¿Cuál es el secreto de las famosas “petit” para parecer más altas ?

A continuación, vamos a analizar los recursos de estilismo más utilizados por las famosas para elongar y estilizar su figura, ideales para simular unos centímetros extra de estatura.

Uno de los recursos más obvios y utilizados es, por supuesto, el uso de calzado con taco, aunque, ¡atentas!: no cualquier taco funciona. Por ejemplo, las enormes plataformas, que están muy de moda, no son adecuadas en figuras “pequeñas”, ya que tienden a desbalancer la silueta. En su lugar es preferible inclinarse por diseños que terminen en punta, en tonos nude y sin cortes visuales en la altura del tobillo, como el clásico stiletto. Este tipo de diseños no sólo aportan altura, sino que mantienen la armonía de la figura.

Otro muy fácil de ejecutar y también favorito de las famosas es la monocromía, es decir, outfits completamente de un mismo color. ¿Por qué funciona esto? Porque al vestir de un solo color obligamos al ojo a “escanear” sin interrupciones, lo que hace que la figura se perciba más estilizada.

Bonus truck: para potenciar el efecto de los conjuntos monocromáticos se recomienda utilizar texturas livianas en colores oscuros y mates.

A continuación, te dejamos los mejores ejemplos para que te inspires.

Nota: NATACHA CAPELLO

