Chau monocromo: estas son las mejores combinaciones de ropa para renovar tus looks

u00a1Hola! soy Natacha, mi experiencia como diseu00f1adora (durante 10 au00f1os dirigu00ed y fui propietaria de mi propia marca homu00f3nima, especializada en la creaciu00f3n de vestidos de fiesta a medida) me hizo notar la importancia de conocer el cuerpo de cada una para potenciar la imagen a travu00e9s de la vestimenta, lo que me llevou0301 a especializarme en Asesoramiento de Imagen. La buena noticia, es que pronto lanzo mi guu00eda digital u00bfTe asesoro? y con ella busco acercarles de manera sencilla conocimientos que les permitan incorporar a sus armarios prendas y accesorios que beneficien armu00f3nicamente su cuerpo, para poder reflejar su mejor versiu00f3n. u00bfEstu00e1n listas para el cambio? ud83dudcab