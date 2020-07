Chau monocromo: 13 combinaciones de colores perfectas para darle vida a tus looks

View this post on Instagram

u00bfPiernas delgadas? una de las recomendaciones para sumarles volumen es llevar estampas grandes y llamativas, sabiendo que mientras mu00e1s contrastantes sean los colores, mu00e1s se potencia el efecto. u00bfTe animas a probar?u2060 .u2060 .u2060 .u2060 #tipsnc #natachacapello #asesoramientodeimagen #moda #ootd #outfitsideas #lookoftheday