¿Piernas delgadas? 5 tips para sumarles volumen y elegir las prendas que más las favorecen

View this post on Instagram

Fru00edo... u00bfy quu00e9? Seguimos con las propuestas de faldas cortas para invierno y este diseu00f1o de #ginebra ud83dude80 es otro de los elegidos (podes ver mu00e1s opciones en la nota ud83dudd1d bio) La cintura alta de este diseu00f1o, resulta ideal para quienes tienen piernas cortas, ya que las alarga u00f3pticamente. u2060 .u2060 .u2060 .u2060 #tipsnc #natachacapello #ootd #otou00f1oinvierno #outfitsideas #lookoftheday #outfitoftheday