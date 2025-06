Viviana Canosa encendió nuevamente el ventilador y apuntó contra un conocido periodista: "Me hartaron"

"Yo no sé nada de esto. Yo conocí una noche a Canosa . Solo compartí una cena. Estaba con nosotros y no la conozco a ella más allá de eso. No hablamos de esto", expresó Ballard cuando el periodista y conductor del programa "GPS" le consultó sobre la relación que él tenía con la denuncia que hizo Canosa semanas atrás.

"Hoy voy a atender a este muñeco llamado Facundo Pastor que durante las 24 horas habla de mí y de mi causa... Yo me puedo meter con todos ustedes porque yo tengo el trasero limpio flaco", comenzó diciendo. Luego, agregó: "Facundo Pastor, sos peor que Antonio Laje en América... No vengas a desacreditarme, no tenés altura moral", expresó la periodista y sostuvo que "tengo un montón de minas de ese canal que quieren hablar de vos" .

Viviana Canosa encendió nuevamente el ventilador y apuntó contra un conocido periodista:

Pero esto no quedó allí y siguió con el durísimo descargo: "Lo que digo es... Ya me cansaron porque siento que es una especie de campaña con un tema muy importante. Si ustedes quieren pelear, vamos a pelear, vamos a subir al ring todos, vos también (Pastor)... No sé si sos casado o separado, me chupa un hue... porque a vos no te importa que yo tenga una hija y que lo que estoy denunciado es groso flaco... Te metés conmigo, me meto con vos", subrayó Canosa de manera contundente y sostuvo que "a mí no me ensucias más".