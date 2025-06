Viviana Canosa confesó si es cierto que Adrián Suar quiso echarla de El Trece

En interacción con Jorge Rial, Alejandro Fantino y Fabián Doman en el stream de Carnaval, la conductora remarcó que ha sido víctima de la censura. "Milei dijo que era distinto a todos y dice ‘viva la libertad’. De expresión, no. Yo hoy estoy acá porque me garantizaron libertad, sé que mañana cuando me voy no tengo una guillotina. Hace dos años me clavaron cuatro guillotinas: El Observador, LN+, Radio Rivadavia y A24", explicó Viviana Canosa sobre su derrotero en distintos medios antes de ser convocada por Adrián Suar para El Trece.