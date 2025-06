Viviana Canosa hizo picantes comentarios sobre sus jefes en El Trece

Con un tono relajado pero contundente, la conductora desnudó los conflictos detrás de cámaras en su programa. "Debuté en Canal Trece hace unos meses, al segundo día, Suar y Codevilla me querían echar a la mi*", confesó sin filtros sobre sus jefes de El Trece . Además, destacó: "Todos los días hago el programa con los huevos en la garganta para no autocensurarme". Ante Fantino, reafirmó su postura: "Libertad de expresión, nada. ¿Sabés lo que es que te llamen y te digan: 'No podés hablar', después de debutar el primer día?".

Canosa detalló cómo las exigencias comenzaron desde el primer momento en el canal. "El día que yo debuté en Canal Trece, al día siguiente, pidieron mi cabeza y la de Bonelli. No me la venden cambiada", aseguró. También repasó su salida de América 24, donde afirma haber tomado la iniciativa, y su frustrado ingreso a La Nación +, recordando: "Una semana antes, me dijo: 'Te quedaste sin laburo'".

Más allá de exponer tensiones pasadas, la periodista cuestionó el presente. "No me pueden decir que la guillotina no funciona y que hay libertad de expresión porque no la hay", sentenció. Cuando Doman le preguntó si aún temía por su puesto en El Trece, fue categórica: "No porque tengo este lugar (el stream) y espero que me respeten en el canal. Alguien me salvó el cu* y no sé quién, porque yo me iba".