Hogar y deco: cómo elegir el color de tus muros

Para esto es importante, decidir una gama de colores. De esta forma cuando vayas a comprar va a ser mucho mas fácil decidir.

Después es importante hacer una prueba de color en el lugar. Por lo general se confía en el color antes de aplicarlo. Pero, luego aparecen las sorpresas. Por eso, es importante hacer esta prueba para verlo seco, de día y también de noche.

Además del color de los muros, es fundamental saber qué muebles van a ir en ese espacio. Ya que no es lo mismo si estos son coloridos y de diferentes texturas, o si son de tonos neutros.

Si eliges colores neutros para los muros, en general, vas a poder jugar, combinando colores y texturas en el mobiliario.

También puedes optar por la opción monocromática, sin acentos de color o con acento como se ve a continuación en el detalle de los almohadones.

Los muros oscuros son buenos para generar climas privados. Son ideales para acompañar con luz tenue y mobiliario que no llame mucha la atención.

Siempre aconsejo, como Diseñadora de Interiores, tener en cuenta la importancia (previo a tomar decisiones) de armar un buen proyecto antes. A esto me refiero acordar una gama de colores, texturas, mobiliario etc. Para que cuando se realice la obra, no hayan errores o equivocaciones indeseadas.