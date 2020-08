Ideas de mueble de TV: ¿cuál elegirías para tu hogar?

Estos últimos meses sin dudas el protagonismo del TV en todos nuestros interiores, ha ganado un lugar especial. Por eso queremos mostrarles ideas muy prácticas para que armen ese espacio de la mejor manera.

Los muebles para contener los TV pueden ser variados. En este caso funciona para poder apoyarlo y además ayuda al guardado de otros objetos. Es importante siempre que los materiales que se elijan armonicen entre ellos y con el ambiente en general.

Si en cambio preferís que el mueble se vea liviano y no necesitas espacio de guardado se puede realizar de esta forma. Este tipo de muebles, personalmente, me gusta mucho porque no necesitas hacer agujeros en la pared.

En cambio si te gustan las dos opciones podés hacer el muro entero, no hace falta que sea grande para poder realizar este tipo de composiciones. Lo que tiene diferente este es que se coloca una placa sobre el muro para poder pasar cables por detrás, así se ve más limpio.

Por ejemplo, en este caso utiliza ese formato pero no en todo el muro, sino solo en una parte. También los materiales son distintos, es liso no de textura madera, el laqueado se ve brillante.

Con estructura metálica y tapas de madera. Me gusta mucho cuando los muebles son mixtos, les da un toque más canchero.

Como diseñadora te recomiendo que siempre veas primero la funcionalidad del mueble antes que la estética. Porque si necesitabas espacio de guardado y no lo tuviste en cuenta, no podes volver atrás porque eso implicaría realizar otro diseño y más cantidad de materiales. En cambio con la estética seria solo elegir otros materiales y listo.