Todos los secretos para elegir los materiales de tu mueble de cocina

Foto final de la obra. Ahí estoy yo 🌟 más feliz que perro con dos colas, dirían. Quise mostrarme porque los espacios (aunque los piense para otro) me gusta vivirlos, disfrutarlos. Ver las proporciones y dimensiones, cómo quedaron las terminaciones. Obsesiva por los detalles 🤷🏽‍♀️. Creo igualmente que lo más importante, es un diseño que se ajuste al estilo de vida de cada uno. @nicolastrepiana 📸