Bio-astro-emoción: las partes del cuerpo que representa cada signo del zodiaco

En el avance de la humanidad la astrología ha estado siempre presente, ha existido una época donde se a desvirtuado y asignado a la brujería o adivinación. Desde los sirios,caldeos, egipcios, incluyendo a Hipócrates quien ponía atención en ciertas constelaciones, para sanar a sus pacientes, en tiempos pasados la sanación estaba asistida por la información que da la astrología, conocimiento sagrado y antiguo, que puede prestar, asistir a la medicina, como ayuda y complemento.

Cada signo tiene una regencia en el cuerpo y esa zona corporal esta ligada a un modo de pensar y un estado emocional, por supuesto que intervienen también los planetas . La complejidad de interpretar una carta astral es mucho más amplia que esta nota, que da referencia a los signos zodiacales, por ejemplo si nos duele o tenemos alguna patología en la zona de las pantorrillas esta zona corresponde al área de Acuario, y tendremos que observar en dónde se ubica ese signo en nuestra carta y su significado.

Somos un todo cuerpo, mente, sentir y alma. Y todo se entrelaza con el universo para evolucionar.

ARIES regido por Marte

Representa la zona de la cabeza, por lo tanto todo lo referente a esta zona, esta involucrado.

La cabeza representa los pensamientos y quien muestra autoridad máxima en un clan familiar (Padre), en el trabajo o lugar profesional el jefe/ jerarquía mayor. En Aries hay coraje y disposición a luchar por su deseo;cuando sus pensamientos no conquistan, no llegan a su logro inmediato y rápido, lo llevan a la frustración, a enojos; quiere imponer y sobrepasar las jerarquías para afianzar su propia identidad. Desarrollar el ego es la tarea para tener personalidad definida, que otorga salud y seguridad, para eso debes, saber definir claramente quien eres, que quieres, de donde vienes, a dónde vas.

Desarrollar su identidad y ser seguro de sí mismo aceptando que hay espacios donde se puede fracasar y se puede volver a empezar, buscando una nueva dirección o conquista, es el aprendizaje que te sacarán de sus dolores, de tu cabeza. Equilibra tu mente y emoción haciendo, moviéndote.

TAURO regido por Venus

Representa la zona de la garganta, cuello y cervicales, tiroides

Esta espacio del cuerpo, habla de unir el pensar con el sentir ya que une la cabeza con el tronco, cuando sentimos un nudo en la garganta es algo que no podemos expresar, por una posible incoherencia o desvalorización de aquello, que sentimos o que pensamos. Unir el pensamiento y alinearlo al sentir tiene que estar basado en la valorización y autoestima. Tauro es signo fijo y puede quedar atrapado sin encontrar la posibilidad de ver otras opciones. La voz es el vehículo mas tangible de aquello que queremos expresar, si tienes miedo a no ser oído, o lo que digas no sea aceptado, la única manera de saberlo y resolverlo es hablando.

Ayuda la actitud de creer en si mismo, conectar con sus propios valores, cantar, bailar, crear y expresar desde otros espacios que ayuden a equilibrar mente, cuerpo y alma.

GÉMINIS regido por Mercurio

Es la zona de los brazos y los pulmones, sistema neuronal (sinapsis).

La sobre estimulación de pensamientos y racionalización alteran el sistema nervioso y pone de manifiesto una sobre carga de responsabilidades como la tarea de tomar decisiones. El sentir es que no puede con todas las cargas, y tener que decidir entre varias opciones que sean optimas para todos, provocando temor al futuro con respecto a la decisión a tomar.

El pensamiento está ocupado en la comunicación e intercambio, como es el acto de respirar, llevar oxigeno a los pulmones y exhalar liberando dióxido de carbono, esta acción habla de dualidad, de polaridad y lo que se siente ante la ambigüedad es duda, el eterno conflicto humano dudar para decidir, provoca miedos ancestrales, como el miedo a no poder respirar y morir. La capacidad de Géminis ante la dualidad es ver la unión que existe en lo diferente, poder mezclar y unir es un acto de magia. La mente, los pensamientos necesitan un canal para manifestarse, relajar la mente ayuda a encontrar las palabras justas para comunicarse e ir descubriendo que las posibilidades no sean tan extremas, dando espacio a comenzar por una decisión y luego continuar con otras. Los ejercicios de respiración y relajación mental son una gran herramienta de ayuda.

Salir del miedo a equivocarse o a desagradar a los demás.

CÁNCER regido por la Luna

La zona del estomago, bazo, páncreas.

Acá la necesidad de sentir seguridad, contención, protección. "Pancita llena corazón contento decían los abuelos", esta frase representa esa seguridad emocional en Cáncer, cuando los conflictos están en la casa, la familia; esto provoca angustias, desasosiego, también la seguridad esta involucrada la afectividad, la dulzura, la necesidad de ser amados. El pensamiento esta en sostener y ser sostenido por el clan, desde la seguridad, dulzura afectividad, muchas veces el clan familiar puede ser un ambiente tóxico y la emoción es contradicción, preocupación, imposibilidad de defenderse o protegerse,ante los conflictos de familia. Es una buena opción llevar el pensamiento a que la madre tierra es quien contiene a los humanos y es ella quien nos da protección, nutrición, cuidado, sentir la energía de la naturaleza, como amor divino.

De la Tierra llega el alimento y todo lo que se necesita para vivir, con ella tenemos la responsabilidad de cuidarla y protegerla.

LEO regido por el Sol

La zona es el corazón, columna vertebral, espalda.

El pensamiento está en el centro que es el corazón el pecho, la organización y fluir de la energía, el sentir se proyecta en la afectividad, el amar, ser feliz, la alegría de vivir. La columna y la espalda son el sostén, lo que me mantiene erguido, la parte superior de la espalda,es la responsabilidad, la parte media lo que me avergüenza o me culpo, la parte baja la sexualidad y los miedos. Ser feliz y fluir en afectividad, está confundido con los ciertos valores, como el dinero, la fama, éxito externo, posesiones materiales, esta exigencia externa para ser feliz, nos pone en estado de estrés; de tal modo que perdemos el verdadero centro de ser, simplemente ser y fluir en la alegría, de agradecer lo que se tiene y valorar el amor de quienes nos aman como somos. En esta zona de centro, júbilo,felicidad, es de ayuda aceptarse, ser auténtico, limitar las responsabilidades, no juzgar nuestros actos para culparnos, solo para solucionar posibles errores, confiar, aumentar la fe y positividad para salir de los miedos.

Seguir nuestra pasión, aquella que nos llena de alegría el corazón y sostiene nuestro ser en amor. Disfrutar de lo que se hace con el sentido de ser auténtico.

VIRGO regido por Mercurio

Zona de los intestinos

Los intestinos delgado y grueso,trabajan en la elaboración de otros ácidos que disuelven el bolo alimenticio y en las discriminación del alimento,lo que es útil, nutriente; lo que hay que desechar y/o soltar. El pensamiento esta en saber discernir, entra en conflicto ante como asimilar las experiencias; el sentir pone foco en cumplir con la tarea desde el servicio, la obediencia, aprendiendo a soltar lo que no es útil. En esta zona cuando algo se desecho sin elaboración o no se tomo en cuenta, sin haberlo digerido altera el sistema digestivo. Si no se puede soltar viejas emociones, se pierde la oportunidad de soltar lo tóxico. Este espacio del cuerpo necesita, ideas practicas, sentimientos que den seguridad, impecabilidad en la acción. Sin obsesiones por el trabajo o la salud. Tomar la vida como un recorrido de experiencia; que con el tiempo dan sabiduría y la capacidad de aceptar tanto lo bueno y malo como enseñanza, pudiendo soltar todo lo tóxico y dañino. Encontrar técnicas y detalles en la alimentación, cuidado del cuerpo, la piel, comer en estados relajados y sin preocupación para mejorar la digestión.

Unir sentir, pensar, actuar es coherencia que nos ayuda a mantener la salud.

LIBRA regido por Venus

Zona de caderas los riñones

Acá esta encontramos la función de equilibrar, los riñones filtran la sangre y desechan por la orina lo tóxico, manteniendo el equilibrio del PH entre lo ácido y alcalino, las caderas también mantienen el equilibrio entre el tronco y los miembros inferiores para poder avanzar.

El pensamiento es buscar el equilibrio con el par, pareja, compañero, el sentir es avanzar y salir de una situación que comparto con otro, evitando el enfrentamiento por miedo al desequilibrio o al conflicto. Estar bien con otros implica estar bien primero con si mismo, de allí mediar, sentir primero para poder comunicar después, liberar las emociones que dañan. Cuando eliminamos orín, estamos eliminando toxinas y también esas emociones que lastiman, conectar con el agua, la alimentación equilibrada(un poco de todo).

Desde el equilibrio se puede avanzar y tomar decisiones.

ESCORPIO regido por Plutón

Zona genital órganos sexuales, orificios nasales,ano y poros

Esta zona es la de reproducción y creación de un nuevo ser, es el acto de generar y dar o entregar algo que se convierte en algo nuevo, pero para que exista nacimiento tiene que haber muerte, se une el espermatozoide al el ovulo para que se realice en 9 meses la formación de un nuevo ser que al nacer dejará de ser feto, para ser nacido vivo. En los orificios como la piel la nariz el intestino grueso descargan liberan como la transpiración,un estornudo, la defecación. En el acto sexual la entrega al otro, en el otro, crea un nuevo clima y una transformación interna que es la satisfacción, el placer de fundirse dos para ser uno en cuerpo y alma.

El pensamiento de mantener y sostener por miedo a perder o a morir, el sentir que algo esta cambiando tan profundamente puede ser doloroso, deja bloqueos que se manifiestan en la zona de este signo. Aprender a ver que el proceso de cualquier dolor o crisis, es regenerador, abre la posibilidad de un nuevo ciclo, una nueva vida. Soltar lo que se tiene,para que se una a otro elemento o energía y de nueva vida, es la satisfacción de crear, dar para trascender.

SAGITARIO regido por Júpiter

Los muslos y el hígado- vesícula

Esta zona nos habla de este órgano glandular el hígado, que cumple varias funciones, junto con la vesícula entre ellas ayudar a la digestión, por ejemplo: digerir sustancias tóxicas como el alcohol. Los músculos de los muslos son los que ayudan a dar fuerza a los movimientos de avanzar de los miembros inferiores.

En esta zona el deseo de avanzar, ser expansivo y abarcar varias funciones, que demanda mucha energía puede provocar agotamiento y también digerir hechos que intoxican simbólicamente hablando.

El pensamiento está en una necesidad de elaborar, aceptar situaciones, emocionalmente hay una vehemencia en las ideas que llega a la exageración sin poder absorber la realidad y expandirse.

Como el hígado es un gran laboratorio que procesa y se regenera, el aprendizaje ante dolencias en esta zona es dar espacio a las situaciones para su proceso, sin caer en excesos, buscando la oportunidad de encontrar un camino para avanzar, liberando emociones como la ira, las acciones absolutistas.

CAPRICORNIO regido por Saturno

Las rodillas y los huesos

El esqueleto cumple la función de soporte,sostén del cuerpo humano. Las rodillas son las articulaciones que ayudan a inclinar el cuerpo, también amortiguan y dan propulsión al moviendo las extremidades inferiores.

Esta zona nos lleva al pensamiento de que nos sostiene y nos da una identidad de seguridad real, material, también se puede pensar en no tener que inclinarnos demasiado ante otros, para evitar el sentimiento de sometimiento o desvalorización. Las estructuras rígidas pueden ser un sostén seguro, pero cuando no hay flexibilidad ese sostén se quiebra, ser humilde es una condición de sabiduría que eleva al ser humano, excepto cuando se es humillado de forma denigrante. Es sanador encontrar bases estructurales, que contengan espacios de adaptabilidad y entrega sabia; para mantener en buen estado estas zonas del cuerpo. La seguridad material tiene que dar espacio, a complementar con una vivencia espiritual, que nos sostiene desde nuestro interior, en conexión con los divino superior.

ACUARIO regido por Urano

Las pantorrillas, los tobillos, la circulación de la sangre

Esta zona está ligada al movimiento de saltar, de cambiar, de elevarse sobre lo que esta por debajo de nuestros pies. La posibilidad de hacer cambios, de tomar otra dirección, saliendo de los límites,de lo tradicional. La circulación de la sangre es el modo que este sistema transporta el oxígeno y nutrientes del cuerpo y lo libera de dióxido de carbono.

El pensamiento se dirige al movimiento de lo inferior a los superior y elevado, en el sentir una búsqueda de libertad, liberar lo pesado , lo viejo, lo estructural caduco, lo que no deja cruzar a otros espacios de mayor . Sentirse atascado por vínculos muy íntimos o familiares.

Es importante buscar la libertad en el pensamiento, sintiendo que donde se esta por destino, por circunstancias, es ese lugar justo el que necesita de un cambio que lo eleve. Fluir entre las estructuras depende de la flexibilidad, potencia y capacidad de alta visión. Potenciar el movimiento con ideas nuevas para saltar a otro espacio que de libertad.

PISCIS regido por Neptuno

Si bien Piscis rige la zona de los pies en el cuerpo humano, hay una sutileza de este signo que tiene que ver con lo invisible de nuestro cuerpo; la energía, la vibración,los chakras desde la filosofía budista y los meridianos(canales energéticos) de los órganos, en la medicina china. Las medicinas complementarias reiki, terapia floral, entienden una dolencia como un desajuste entre el alma y el cuerpo.

Los pies son la conexión con la tierra (madre) en la planta de los pies están zonas reflejas de todo el cuerpo(reflexología). Con los pies damos los pasos hacia donde nos dirigimos, si no hay seguridad hacia donde dirigirse, la confusión puede provocar un mal movimiento y patologías del pie.

El pensamiento en esta zona está en unir lo universal, lo energético, lo espiritual, las fantasías, en la realidad de la vida, del planeta. El sentir es tan amplio, que muchas veces los pies están hablando de la dificultad de pisar, conectar con la realidad, aceptar la vulnerabilidad, saber discernir, saber poner limites. Conectar con el sentir profundo y buscar un canal donde se pueda manifestar ese sentir sin que sea un desborde, un sufrimiento. En las terapias complementarias de la medicina tradicional, se ve al paciente como una totalidad, donde el pensamiento, la emoción, derivan en la dolencia física.