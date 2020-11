La Luna estará en Escorpio durante el fin de semana y así afectará a tu signo

La misma estará opuesta a Urano, en armonía con Júpiter, Saturno, Plutón en Capricornio y Neptuno en Piscis.

La intensidad de algunas emociones que pertenecen a nuestra parte más instintiva, son rechazadas ante la racionalidad, que coloca al ser humano, como superior al reino animal. Pero esta a la vista que cuando hay un desborde de emociones, cuando el stress, los conflictos sociales, laborales, familiares, se apoderan de la persona, aparece una mirada fija, donde no se ve la salida, esto puede producir, reacciones distintas en cada persona, algunos enloquecen, se angustian o se deprimen.

Estos días se potencian momentos intensos, depende de tu estado interior, cuando se esta en el centro de sí mismo, en una unión, con la fe, la espiritualidad, las dificultades tienen vía de solución; siempre es importante pedir ayuda, cuando algo sorpresivamente irrumpe en la vida y no se pueda con esas emociones que desbordan.

Momento de fortaleza, buscando la transformación, el cambio consciente, elaborando sucesos con ayuda y encontrando contención afectiva.

Están finalizando tiempos, ciclos, reiniciando nuevos modos de dirigir el deseo de superación a nuevas metas, renovando los potenciales internos.

Signos potenciados Cáncer, Escorpio y Piscis

Siempre el amor es la solución, siempre la aceptación es la calma, siempre la fe potencia la vida.

Tienes estos días para organizar tus emociones, deja atrás el pasado, toma consciencia de tu sensibilidad y lleva esa energía a un lugar más elevado que te de la visión de como seguir.

Renovación, potenciales olvidados o escondidos puedes encontrar; cuando sacas a luz emociones, para desechar lo que es tóxico y ya no te nutre, ni te da placer, ni hace bien a tu entorno.

Tienes en poder de elegir y seguir buscando tu camino, tu felicidad sin miedos, ni rencores.

Momento renovador, tomando lo mejor y valorando todo lo que tienes, no lo perdido o imposible de obtener en este momento.

Signos en tensión Géminis, Virgo y Sagitario

Ni blanco, ni negro, intermedios, aquello que se puede unir, integrar es poder ver en todo, la posibilidad de unión armoniosa. La mente puede ver dos opciones como algo diferente, si analizas en profundidad, una cara puede ser una parte que se une a otra que esta invisible, pero cuando más se mira una situación, una persona, un hecho importante, se puede encontrar que hay hilos invisibles y conductores que se unen.

No veas solo la realidad y quieras encontrar lógica en todo, hay una trama que trae el alma para conocer y experimentar,que ayuda a seguir evolucionando, más allá de lo visible a nuestros ojos.

Acepta como son los demás, no juzgues y critiques lo que no has vivido en carne propia. La razón o verdad de los demás esta en su corazón y muchas veces no se puede explicar.

Momento de dejar viejos pensamientos, renovar la vida uniendo lo que tiene solución y arreglo.