La Luna estará en Libra y beneficiará a estos signos...

La búsqueda de equidad y justicia es natural al ser humano, esperar que desde las relaciones, todo sea armonioso, que desde el otro llegue un reconocimiento, una palabra o un gesto que afiance el compañerismo y sentir ser querido, aceptado por los demás. Bajo estos conceptos esperamos ser felices dando el poder y la capacidad a otros para sentir felicidad, cuando la verdad de armonía, justicia, amor, felicidad esta en un desarrollo que nace desde el interior, de tener una personalidad afianzada en el propio conocimiento de sí mismo.

Bien y mal fluyen para que se tome la decisión de encontrar el equilibrio en un punto intermedio, en pensamientos nuevos que unifiquen dos miradas distintas, sin divisiones, la justicia nace de la sabiduría y la sabiduría es experiencia equilibrando sentir y pensar.

Signos potenciados Géminis, Libra y Acuario

Compartir la vida con otras personas, obligan a mediar y acompañarse mutuamente en proyectos que unifiquen el sentido de la vida. Siempre une tener mismas ideas, sentimientos,acciones, las discusiones y conflictos nacen de las diferencias. La capacidad de comprensión, de diálogos profundos y sinceros, ayudan a ir mejorando el diario vivir, convivencia.

Repetimos esquemas y patrones adquiridos de la familia, de las reglas de sociedad y frecuentemente en las relaciones se detonan viejas experiencias donde el rechazo o el miedo a no ser amado, nos ponen en alerta. Si no explicas que te sucede, que sentís, que te daña, el otro no puede entender tus reacciones.

Momento de disfrutar encuentros, compartir momentos de alegría, reiniciar sanando desencuentros, desequilibrios que prescribieron por el tiempo. Reconciliarse es un modo de volver a amar.

Signos en tensión Aries, Cáncer y Capricornio

Tener claro y en consciencia la individualidad, el propio pensar, sentir y actuar, sin egoísmos obtusos, da la oportunidad de conciliar modos o formas de vivir y convivir. Respetar, considerar, comprender al otro es una tarea que debe tener de base el amor.

Tus fracasos, tus miedos, tus desequilibrios no tienen que ver con la falta de amor del otro hacia ti, son procesos de aprendizajes que pueden ser usados como potencial para seguir venciendo desafíos y este es el momento de pedir ayuda, afecto y compañerismo con aquellos que más te relacionas.