Julia Fox deslumbró en Los Ángeles con un particular y llamativo look

Julia Fox (33) lleva a otro nivel el concepto de innovar en la moda. Referente de estilo para las más atrevidas, Julia Fox se mostró en las calles de Los Ángeles con un atrevido y llamativo look que se vuelve tendencia, ¡mira de qué se trata!

El conjunto de estampa gráfica con materiales reutilizables de Julia Fox. Fuente. Instyle

Conjunto gráfico: el estilo que impone Julia Fox

La actriz y artista italo estadounidense hace contundentes declaraciones de moda cada vez que pisa las calles de Los Ángeles, donde reside. Entre sus increíbles y extravagantes outfits, muchos de los cuales ella misma confecciona y diseña, fue vista con un conjunto de dos piezas con estampado de dibujos animados muy impactante.

Tan sensual como llamativo, Julia Fox lució una diminuta micro mini de dibujos animados a juego con un también pequeño corsé con breteles rígidos y escote pronunciado, con detalles de líneas negras para marcar cada sección de la prenda y estilizar.

Con su cintura angosta al descubierto, lució su falda de tiro bajo (bajísimo) también confeccionada con líneas negras en las costuras y el dobladillo para lograr acentuar aún más su fina silueta a la vista, gracias a las líneas verticales.

Para completar el look super osado y vanguardista estilo cómic o gráfico, sumó una chaqueta de cuero negro super cropped abotonada solo en el frente y XXS, unas botas largas de tacón de aguja con detalles de tachas circulares el el frente y un bolso de cuero negro con los mismos detalles en círculos. ¡Extraordinariamente osada!

Su maquillaje de tendencia "dosmilera", con cateyes y piel efecto porcelana gracias a una base más clara que su tono de piel, la celebridad sorprendió a todos y confirmó que la estampa gráfica puede huir del reverso de chaquetas de jean o remeras oversize aburridas e informales y copar las prendas más estilosas.

Aunque se trata de una elección atrevida, la ex pareja de Kanye West, no para de sorprender pues recurre a materiales, tonos y estampas super originales para crear looks fuera de lo común ¡Siempre original!

¿Lo mejor? La estampa está impresa sobre elementos reciclados como bolsas de supermercado y otros artículos de uso cotidiano. ¿Te animas a incorporar esta tendencia que propone la mismísima Julia Fox desde Los Ángeles?

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.