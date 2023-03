Del verano al otoño, cómo armar looks exitosos que nos acompañen en el cambio de estación

Esta época de transición entre estaciones muchas veces representa un desafío a la hora de vestirnos, por la mañana salimos con algo de abrigo pero cerca del mediodía las temperaturas se elevan y sentimos que ese sweater, buzo o blazer que era tan necesario más temprano, ahora sobra, muchas veces haciéndonos sentir fuera de temporada con nuestro look. Si sos de las que se preguntan cómo hacer para lograr outfits de media estación como una fashionista, hoy te dejo tres consejos para ayudarte a lograr ese look ideal y que te acompañe en tu día a día.

Mix de temporadas

Por suerte, las reglas de la moda son flexibles y se van actualizando, las prendas ahora ya no se definen únicamente para una actividad ni estación, por lo que combinar prendas de verano e invierno en un look es una opción ideal para esta época. Una forma de lograr un look de transición con prendas de diferentes estaciones es combinarlas en diferentes capas, logrando un look versátil y armónico entre las diferentes prendas. A esta altura del año las capas necesarias no son tantas, pero siempre tené en cuenta que todas las versiones del look (con y sin las prendas exteriores del layering) deben verse bien.

Podes combinar una bermuda sastrera con medias largas tipo can can, con un top tejido y una camisa a modo de abrigo, para los días más frescos podés cambiar el top por una remera con cuello tortuga y agregar otra capa de abrigo, por ejemplo un tapado.

Además de un short o bermuda, podés elegir una falda mini y adaptarla a looks otoñales. Imágen Vogue

Imágen @valebarends

El calzado

Muchas veces creemos que no tenemos prendas adecuadas para armar looks de media estación, pero lo que nos está realmente limitando es el calzado, pasamos de las sandalias abiertas a las botas cerradas sin escalas.

Si bien las botas, sobre todo las texanas se usan durante todo el año, una forma ideal de crear looks que acompañen el cambio de estación es hacerlo con el calzado correcto.

Hoy en día hay opciones para diferentes estilos, los mocasines clásicos o con suela de goma (siguiendo el estilo ugly shoes) y las clásicas ballerinas que esta temporada marcan tendencia y vienen en diferentes texturas y colores son ideales para acompañar outfits en capas, ya sea con faldas, bermudas o pantalón. Los mocasines y las ballerinas son ideales para armar outfits de transición. Imágen @cocobeaute Imágen Miu Miu

Si preferís usar algo de taco, los zapatos destalonados con taco estilo kitten heel o chupete son perfectos, además estilizan el look, más aún si son en tonos nude.

El infaltable denim

Las prendas de jean están presentes todo el año y son grandes aliados para armar outfits de media estación. Además de verlo en pantalones de jean, con la vuelta de la moda de los años 2000 este otoño vamos también a volver a ver camisas de jean y camperas en este noble material. La campera de jean es ideal como abrigo de media estación para lograr looks descontracturados, frescos y juveniles.

Si buscás un look más formal, el blazer nos sigue acompañando en cortes oversize y colores neutros que nos facilitan el arte de combinar los colores de un look. Animate a combinar una chaqueta de jean con diferentes looks. Imágen @denim Imágen streetstyle

Recordá siempre elegir aquellos looks que te hagan sentir cómoda y segura de vos misma. Animate a jugar, divertirte y crear looks que te representen y te ayuden a mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca

Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com