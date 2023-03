Empoderá tu estilo, dale fuerza tu imagen personal y llévala a nuevas dimensiones

Las mujeres en general siempre fueron muy conscientes frente su imagen personal y el momento actual no es la excepción. Pero muchas veces caemos en el preconcepto de creer que la imagen personal es algo superfluo, que solo tiene relación con la moda y hasta vanidoso. Pero la imagen personal es mucho más que moda y tiene una relación fundamental con nuestra autoestima.

Es importante que empecemos a ver la imagen personal como un aspecto más profundo, como un elemento más que ayuda a nuestro bienestar, a nuestro amor propio y a nuestra comunicación. Cuidar de nosotras no es un aspecto menor, cuidarte y dedicarte ese momento para pensar cómo te sentís, que querés transmitir y entonces usar tu imagen en función de ese mensaje es una herramienta que potencia tu autoestima.

Cuando estamos seguras de nuestra imagen, cómodas con nuestra ropa y look en general no sólo nos sentimos mejor con nosotras mismas sino que transmitimos esa seguridad a quienes nos rodean. Y, muchas veces hasta de manera inconsciente, cuando no estamos en nuestro mejor momento, sentimos la necesidad de vestirnos bien, dedicarnos unos minutos para nosotras para armar un look que nos ayude a salir de ese estado de ánimo no tan alegre. Por eso, hoy te dejo algunos tips para que eleves tu imagen personal y la conviertas en una herramienta más de tu autocuidado.

Encontrá tu estilo personal. Para que te sientas representada con tu imagen, para que el espejo te devuelva una versión tuya que sientas propia, es importante que encuentres tu estilo personal. Todos tenemos un estilo propio que va evolucionando con los años y los cambios en nuestra vida, lo importante es identificarlo para poder sentir que nuestra ropa es nuestra casa, no una especie de disfraz que no nos representa y nos queremos quitar al cruzar la puerta de casa.

Para estar cómodas con nuestro estilo personal hay que aprender a incorporar las tendencias. La industria de la moda nos da nuevas propuestas 4 y hasta 6 veces al año, pero no todas van a ser acordes a nuestro estilo. Tomá de las tendencias las que mejor se adapten a tu estilo e incorporalas en la manera que te hagan sentir segura.

Tu color favorito. Todos tenemos una paleta de colores que nos favorece, y aprender a usarla aporta seguridad, confianza y, una vez que aprendimos cuáles colores destacan en nosotras y cómo combinarlos, simplifica nuestro vestir cotidiano. A su vez, los colores tienen un significado y según el lugar al que vayamos y la ocasión, la elección del color nos va a ayudar a comunicar mejor nuestro mensaje.

Nuestra imagen no solo es un elemento que ayuda al amor propio y autoestima si no que además es una herramienta de nuestra comunicación, por eso aprender a usarla a nuestro favor también nos ayuda a transmitir de forma coherente aquello que deseamos.

Regalate tiempo. Muchas veces el ritmo de vida actual nos lleva a tal frenesí que al momento de vestirnos en la mañana caemos en el mismo look de siempre. Por eso, una manera de irnos a descansar con la mente más despejada y con un gesto de cariño hacia nosotras es pensar de forma anticipada cuáles son las actividades principales del siguiente día y qué nos vamos a poner para ellas.

Lo ideal es chequear que esa ropa que elegimos usar esté en condiciones y dejarla ya separada para que a la mañana siguiente sea más sencillo y rápido vestirse. Siempre tené en cuenta que lo más importante es cómo te sentís, elegí el estilo de prendas, colores y combinaciones que te hagan sentir segura. Cuídate a vos, querete y regalate esos momentos que te ayudan a estar bien.

Usa la moda y la imagen a tu favor, no solo para mostrar al mundo tu mejor versión sino para disfrutar vos misma de ella.

* Mery Montes de Oca, Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

