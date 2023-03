Looks para disfrutar la Vendimia en las bodegas mendocinas

Este fin de semana se celebra en Mendoza la Fiesta de la Vendimia y muchos la disfrutan con las diferentes propuestas que las bodegas de nuestra provincia ofrecen durante estos días. Algo que debés tener en cuenta a la hora de pensar un look para ir a las bodegas es el clima, si bien en esta época del año todavía los días son muy cálidos, durante el atardecer las temperaturas empiezan a descender, por lo que si vas a un sunset no olvides llevar un abrigo liviano.

Otro elemento de los outfits para ir a una bodega que suele generar dudas es el calzado. Lo importante acá es estar cómoda y llevar un tipo de calzado que evite que nos lesionemos. Para esto las botas texanas bajas e incluso los looks con zapatillas son ideales.

A continuación te dejo looks para que te inspires y disfrutes:

Vestidos y monos. Los vestidos y las monoprendas son ideales si querés estar cómoda y a la moda. Podés elegir un vestido o mono que siga tu estilo personal, ya sea súper femenino, con moños y volados o más moderno y de líneas sencillas. Los estampados de flores del estilo liberty son ideales para un look en un entorno natural. En este caso es importante que prestes atención al tamaño de las estampas para que destaquen tu silueta.

Los vestidos cortos son perfectos para disfrutar de un día en las bodegas mendocinas. Imagen @lauraparent

Si preferís prendas lisas inclínate por los tonos neutros y naturales como el crudo, manteca y beige. Estos tonos siempre tienen fuerte presencia durante el verano y son ideales para mantenerte fresca y en tendencia.

Si te encanta el color negro, usalo! Dale un estilo más colorido sumando accesorios de materiales naturales como sombreros o carteras de rafia o yute.

Combiná estas prendas con sandalias bajas con suela de yute, con botas estilo texanas de caña media o corta o con zapatillas para lograr un look muy canchero.

Lino. El lino es una tela fresca y liviana, de apariencia descontracturada gracias a sus arrugas naturales. Esto lo convierte en un material ideal para pensar looks para bodegas durante los últimos días del verano. Usalo en pantalones de corte masculino y relajados combinados con un chaleco y sandalias bajas si querés lograr un estilo moderno pero natural.

Imagen @charlottebridegeman

También podés encontrarlo en vestidos y blusas de una impronta más clásica para lograr outfits más femeninos y etéreos. La clásica camisa de lino es una prenda que no falla, podés llevarla cerrada o abierta como sobrecamisa sobre un top de color. Combiná la camisa con vestidos para un look glamoroso pero descontracturado. Imagen @sincerilyjules

¿Short de jean? Claro que sí! Muchas veces pensamos que el short de jean es una prenda extremadamente casual y la dejamos solo para ese tipo de outfits. Animate a combinarla con un top con detalles para lograr un look más elaborado. Puede ser con volados y bordados o con recortes y estampas minimalistas para un look moderno. Sumá unas sandalias anudadas en la zona inferior de la pierna y un sombrero para un look super fashionista. Animate a crear looks únicos que te represente. Imagen @sincerilyjules

Total White. Los looks en blanco son una de las tendencias del verano (además se va a seguir llevando durante los días más fríos). Si el blanco no se encuentra dentro de los colores de tu paleta, elegí un tono manteca o crudo para lograr el mismo efecto en el look y usar los colores a tu favor.

Hay miles de combinaciones que podés realizar en estos tonos, ya sea desde una bermuda con un top blanco hasta un pantalón combinado con un top anudado al frente. Imagen @Collectivelycandice

Recordá darle siempre tu sello personal al outfit, podés hacerlo por medio de los accesorios y complementos. Usá aros y collares de tu estilo para lograr un look irrepetible o sumá un detalle de color con un pañielo que puede ir anudado en la cartera.

A la hora de elegir el look, siempre tené en cuenta que el objetivo es que te sientas cómoda y segura con tu ropa, y que disfrutes del día. Por eso, elegí esas prendas que querés usar, usá la ropa y la moda a tu favor, para estar cómoda y mostrar al mundo tu mejor versión.

*Mery Montes de Oca, Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com