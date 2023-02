Sorprende a tu pareja en San Valentín con estos provocativos conjuntos de lencería

En este mes del amor, los juguetes sexuales y la lencería son los protagonistas absolutos como excusa del festejo de San Valentín, el 14 de febrero. Por eso, te acercamos algunas propuestas para que tu noche romántica sea perfecta y llena de estilo, sorpresas y homenajes al amor. ¡A festejar!

Tres conjuntos de lencería para inspirarte y deslumbrar a tu pareja en San Valentín

Qué mejor que complementar una noche romántica con un conjunto de lencería diferente, que escape de la rutina y sorprenda a tu pareja ¿verdad? Para que estés a la moda en esta ocasión, te presentamos algunas de las tendencias para este 14 de febrero. Además, ten en cuenta que los conjuntos de lencería son ideales para combinar con un traje sastre para un look elegante en una cena previa, o un conjunto completo para lucir debajo de tu vestido con escote y transparencias para un outfit aún más cautivador

No intentes buscar conjuntos idénticos a estas propuestas, sino basarte en las tendencias de este año y usarlas de la manera más romántica en San Valentín. Empodera tu sensualidad y sorprende a tu pareja con un look de lencería que hable por sí solo de amor y pasión. ¡Que este San Valentín sea un día inolvidable!

Las tangas con tiras y detalles están de moda: si son rojas o bordó y combinan con el corpiño y un tercer elemento de lencería como un liguero o una bata corta de seda ¡mucho mejor! Fuente. Instagram @intimissimiofficial

Rojo y bordó: clásico e infalible

Encaje, terciopelo, transparencias. Cualquiera sea la propuesta que te guste, si es en rojo o bordó acertarás.Con el color clásico de este festejo, un conjunto de lencería roja despierta la pasión y el deseo. El rojo, un hit de temporada, encabeza la lista de tendencias en lencería y es una apuesta segura para hacerte sentir sexy y confiada.

Pero eso no es todo, la lencería roja se puede llevar al siguiente nivel con detalles escotes cut out en la cadera y hasta imitaciones de chokers unidas al resto del conjunto. Estos elementos le darán un toque aún más sensual y cautivador a tu look para San Valentín. No te conformes con una simple pieza roja, atrévete a experimentar con las tendencias y a sorprender a tu pareja con un conjunto de lencería de encaje rojo que refleje tu estilo y personalidad. Así, moda y sensualidad irán de la mano en tu noche de amor.

Los corazones están de moda para los conjuntos de lencería: transparencias y pezoneras en forma de corazones son un hit. Fuente. El Heraldo

Corazones y transparencias

Los corazones están de moda también en conjuntos de lencería. Por eso, anímate a un babydoll con transparencias y trama de corazones, ¡y hasta verás que se multiplican las opciones en las tiendas de corpiños y tanguitas juegos de transparencias para cubrir solo lo justo y necesario! Estos accesorios pueden ser un toque divertido al mismo tiempo que sensual a conjuntos de lencería que logren dejar con la boca abierta a tu pareja. Si eras de las más atrevidas, busca opciones como pezoneras de cuero ¡Irresistible!

Combina tu body con ligas y algún detalle cut-out, lazos o encaje con volados ¡Acertarás! Fuente. El Heraldo

Bodys, lazos y ligas

Los ligueros siempre fueron sinónimo de sensualidad. Si nunca probaste, ¡es un viaje de ida! Verás qué bien combinan con bodys con detalles cut-out, lazos y corpiños armados. Suelen venderse con el conjunto, pero puedes comprarlo por separado si, por ejemplo, buscas un look bicolor en blanco y negro o rojo y blanco. ¡Una bomba!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.