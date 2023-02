El increíble look de Andrea Meza que podrías usar para San Valentín

Andrea Meza (28), Miss Universo 2020, acaba de revolucionar el mundo de la moda con su último look de pollera metalizada en verde con una remera negra ajustada. El look de la belleza mexicana ha causado sensación y se ha convertido en tendencia en cuestión de horas, veamos por qué.

Andrea Maza: un look fácil y en tendencia para vestir en San Valentín

Mientras pasea por primera vez por los parques de Disneyland con su pareja Ryan Antonio, Andrea Meza luce los looks más cómodos, glamorosos y en tendencia sin saber que inspira a todas aquellas que no saben qué vestir el día de San Valentín. Para este festejo romántico, es ideal un atuendo sexy pero cómodo, divertido y lleno de detalles modernos. Es por eso que esta propuesta con falda metalizada en verde es ideal para esta ocasión.

Se trata de una pieza vibrante y llamativa que atrae todas las miradas. El brillo y el color hacen que la pollera sea el centro de atención, pero también es elegante y sofisticada. Es ideal si la falda es tiro alto, tal como la de Andrea Meza, porque estiliza la figura al marcar la cintura y alargar el torso. Además, la forma ajustada, el lazo lateral y el largo mini son dos detalles de diseño perfectos para destacar las piernas y crear una silueta esbelta y atractiva.

Un look perfecto para San Valentín: la inspiración que trae Andrea Meza con su posteo en Instagram. Fuente. Instagram @andreamezamx

Para equilibrar el look, Andrea Meza eligió una remera negra sencilla y clásica, con mangas cortas, ceñida al cuerpo dando un poco de contraste con falda que es más holgada y suelta sin llegar a ser acampanada. La remera negra es una prenda básica que siempre está de moda y combina con casi todo. Al elegir una remera básica, Andrea Meza permitió que la pollera fuera la estrella del look, además de sumar elegancia y sofisticación al outfit.

Este look es perfecto para San Valentín, ya que es una alternativa fresca y atrevida al clásico vestido rojo o los atuendos totalmente negros como el little black dress con bijou plateada, aunque también pueden ser opciones interesantes. Si piensas pasar una velada especial, no dejes de considerar esta combinación de verde y negro de Andrea Meza que es una elección atrevida y glam que puede ser perfecta para una noche romántica.

No olvides que la falda metalizada es una pieza versátil que puede ser llevada a una cena elegante o a una noche de fiesta por igual al sumar tendencia con esta prenda de moda. Solamente debes prestar atención a los accesorios y el calzado para acertar según la ocasión.

Si llevas la falda metalizada con zapatillas acordonadas de plataformas y el cabello suelto, lograrás un look más relajado. Si en cambio sumas un clutch negro glitter y unos tacones negros estilo stilettos harás de este combo un outfit de cita especial o fiesta memorable para tí y tu pareja. ¡Anímate!

