¡Prepárate para ver a Kim Kardashian al natural y sin cirugías!

La empresaria Kim Kardashian no deja ningún detalle al azar cuando se trata de su piel. Es más, su imagen está minuciosamente estudiada al milímetro que hasta tiene dobles de cuerpo al momento de probarse ropa y asegurarse de que todo le quede bien. Sin embargo, en esta oportunidad sorprendió, y hasta enloqueció, a sus fans mostrándose al natural y sin cirugías.



Kim Kardashian: muy sincera

Desde que Kim Kardashian decidió lanzar su gama de maquillaje corporal y ahora también su marca de fajas, ha comenzado a mostrarse de una manera mucho más cercana a las mujeres y, principalmente, a hablar abiertamente sobre cuáles son sus inseguridades físicas.

Esa sinceridad sus seguidores se la agradecen, y mucho. En una de las últimas fotografías que ha compartido en su Instagram se la ha visto bien de cerca, en modo selfie y al natural. Incluso se podría decir que daba la sensación de que su piel no tenía cirugías, aunque eso no se puede discutir.

Lo que más llamó la atención al ver su rostro sin un gramo de maquillaje ni trazos de contouring, es que, además de ser guapísima, tiene un problema en la piel llamado psoriasis que la afecta muchísimo. En la descripción escribió: “Nunca vas a ser perfecta. Creo que la vida se trata de ser feliz y tener confianza".

Asimismo, existe un baúl de los recuerdos donde se puede encontrar a cada una de las mujeres Kardashian antes de las cirugías. ¡Imperdibles!

Kim Kardashian muestra su piel al natural promocionando sus productos - Fuente: Instagram @kimkardashianyskkn.

Al natural, cuenta su experiencia

Es posible que la psoriasis no sea una enfermedad tan grave, al menos ya para ella. Sin embargo, al ser un tema que se manifiesta en la piel muchas veces puede ser molesto, sobre todo en las mujeres. En el caso de Kim, a esta altura ha decidido mostrarse al natural y compartir otra cara de esta condición.

Para ello ha acompañado su selfie con un mensaje esperanzador para todos aquellos que, como ella, también tienen psoriasis: “Si tienes psoriasis, no puedes dejar que te arruine la vida o que se lleve lo mejor de ti”.

La celebrity ha contado su experiencia a través del portal de lifestyle Poosh que pertenece a su hermana Kourtney, y desde allí explicó que desde que tuvo su primer brote a los 25 años aprendió a aceptar la afección: “A veces me las cubro (las ronchas) y a veces no. Realmente no es algo que me importe”.

Asimismo, la modelo nunca deja una oportunidad al azar y cada vez que puede comparte sus productos de belleza. ¿Qué te pareció Kim Kardashian al natural? ¿Sabías que padece de psoriasis en la piel? Cuéntanos tu opinión.

¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.