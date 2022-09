Kim Kardashian reveló las condiciones que le exige a una nueva pareja

Tras nueve meses de intensa relación, Kim Kardashian se separó inesperadamente el pasado agosto de Pete Davidson. Según confiaron fuentes cercanas a la pareja, todo se habría dado en muy buenos términos y que habría sido la diferencia de edad el principal desencadenante del final, dado que se llevaban 13 años de diferencia.

También se comentó que la socialité estaba agotada de lo inmaduro que era su novio de 28 años y que además no tenían los mismos propósitos en la vida. Lo cierto es que ella tiene 41 y es mamá de cuatro niños que son su verdadera prioridad.

Kim y su ex, Pete.

El pasado miércoles, Kim Kardashian estuvo de invitada en el programa The Late Late Show With James Corden y se animó a hablar de su futuro sentimental, pero principalmente de cómo tenía que ser un hombre para que le interese.

Ante la pregunta de James Corden de cómo consigue alguien con ella una cita y de si utilizaba alguna aplicación, la empresaria respondió: “Realmente no he pensado en ello, porque simplemente, no estoy buscando… Solo quiero relajarme un minuto. Creo que necesito algo de tiempo para mí y para concentrarme, terminar la escuela, todo eso”.

Sin embargo, minutos después confió cómo espera que sea a futuro para que efectivamente tenga suerte en el amor. “Creo que mi próxima ruta será, siento que tengo que hacer algo, como ir a diferentes lugares. Lo que sea que estoy haciendo no está funcionando, claramente. Así que no sé. Tal vez, como, un hospital y conocer a un médico. Un bufete de abogados”, bromeó Kim Kardashian.

Pero eso no es todo, porque la mediática también ansia que su futura pareja sea muy inteligente: "Creo que va a ser, como, científico, neurocientífico, bioquímico, médico, abogado. Eso es quizá lo que visualizo en el futuro”.

Kim Kardashian.

Ante tales revelaciones, James Corden no dejó el humor de lado y bromeó: "Así que si alguna vez vemos fotos de paparazzi de, como, 'Kim Kardashian en la NASA', será como, 'Ah, ella está de vuelta en el ruedo’”.