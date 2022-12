El detalle que sorprendió a todos en el árbol de Navidad de Antonela Roccuzzo

Ya el mundo entero conoce el árbol de Navidad de Antonela Roccuzzo. Enorme y con grandes y abundantes esferas en distintos tonos de dorado es una de las decoraciones festivas predilectas por muchos.

Quienes renuevan cada año su decoración navideña se ven tentados de imitar el estilo de los Messi. La elección de sus accesorios da la nota: son sobrios y con detalles lúdicos que le imprimen un toque muy personal. Justo antes de viajar a Qatar, el domingo 20 de noviembre, Antonela Roccuzzo ya había mostrado algo de su arbolito de navidad.

Entonces, compartió una foto de sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro delante del inmenso árbol de navidad que tiene en su casa. Pero el mensaje no hablaba de las fiestas: la familia Messi todavía tenía (y tiene) otro tema clave del cuál ocuparse: el Mundial de Qatar 2022. Ese día, Antonella quiso enviar un mensaje a su marido, ya instalado en Doha, a donde ella viajaría con sus hijos para alentar a la Selección argentina y seguir de cerca -como siempre- cada una de las jugadas de la Pulga.

Thiago, Mateo y Ciro delante del encantador árbol de Navidad de los Messi

Unos días más tarde y en sintonía con el día de la Inmaculada Concepción en el que muchas familias alrededor del mundo arman el árbol de Navidad disponiéndose a la espera de esta fiesta que une a todos los cristianos, Antonela Roccuzzo mostró nuevamente sus decoraciones festivas. Esta vez se atrevió a compartir algunos detalles y llamó la atención sobre un deseo: "Lo importante es no dejar de soñar nunca".

La cita -familiar para quienes, como Lionel Messi y su familia, son fanáticos de Harry Potter- adquiere un nuevo sentido en esta cuenta regresiva para el partido en el que la Selección argentina enfrentará a los Países Bajos en busca de un pase a la semifinal del Mundial de Qatar 2022.

El detalle en el árbol de Navidad de os Messi que llamó la atención de todos. Foto: instagram.com/antonelaroccuzzo

Pero esa expresión de deseo no está sola sino acompañada de un detalle de la decoración del árbol que podría pasar inadvertido para cualquiera pero no para un potterhead . Antonela hizo zoom en una de las esferas del árbol: transparente y con los símbolos de Harry Potter impresos en dorado. Un accesorio sólo para fanáticos que podría convertirse en un amuleto o, como mínimo, en un recordatorio sobre lo importante que es atreverse a soñar y no abandonar nunca la esperanza.

La influencer -vestida con un conjunto deportivo nude en compossé con su árbol de navidad- mostró también otros accesorios que son protagónicos en su vida en esta temporada festiva. Por ejemplo, la taza de vidrio con un logo de Harry Potter en dorado.

Antonela Roccuzzo no puede esconder su fanatismo por Harry Potter. Foto: instagram.com/antonelaroccuzzo