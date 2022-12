En cuenta regresiva, los looks de Antonela Roccuzzo y Máxima Zorreguieta en la cancha

El viernes 9 de diciembre la Selección argentina enfrentará a Países Bajos en un partido de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Esta es la sexta vez que ambos países se cruzan en copas del mundo. La primera fue en el Mundial de Alemania 1974 en fase de grupos. Mientras los argentinos no lograron pasar de fase, los neerlandeses consiguieron llegar a la final (perdieron ante Alemania 2-1 y resultaron subcampeones).

Ambas selecciones volvieron a enfrentarse en el Mundial de Argentina 1978. Entonces, en tiempo suplementario, el equipo local venció a la selección de los Países Bajos. Tras ese cruce, debieron pasar 20 años antes del siguiente cruce. En 1998, en Francia, el seleccionado europeo venció a la Argentina por 2 goles contra 1. Los equipos empataron cuando se cruzaron en fase de grupos en 2006.

Ocho años más tarde, en el Mundial de Brasil 2014 -tras un un empate en tiempo complementario- la Selección argentina le ganó por penales ante el seleccionado neerlandés. Entonces, el mundo entero se preguntaba cuál sería el rol de Máxima Zorreguieta, reina de los Países Bajos. Y no es para menos.

La reina de los Países Bajos ya había demostrado su pasión asistiendo a diferentes estadios de fútbol. para alentar al team nacional. Pero esta vez quedaba en una encrucijada. Ya había tenido que responder a la difícil pregunta acerca del equipo al que alentaría en 2008. Entonces, respondió: "Soy holandesa". Y no, su respuesta no tuvo buena recepción entre los argentinos.

Sin embargo, con los años comenzó a hacer más visible el amor por su tierra. Se volvió común que la reina de los Países Bajos comparta recetas típicas como la de los clásicos alfajorcitos de Maicena, que preparó para uno de sus cumpleaños. Y por eso en 2014 fue un interrogante tan fuerte el del país al que alentaría la reina Máxima. Entonces, los reyes tomaron la decisión de no asistir a la cancha aunque sí lo habían hecho anteriormente en el mismo torneo y se trataba de un partido clave para ambas selecciones.

Este viernes la Selección argentina y la de los Países Bajos volverán a enfrentarse. Y fuera de la cancha quedarán enfrentados los estilos de la reina de los Países Bajos y la "primera dama del fútbol": Antonela Roccuzzo.

Hay grandes chances de que, con el corazón partido entre su tierra natal y el país del que es soberana, Máxima siga el partido tal como lo hizo en otras ocasiones: con un looks sobrio rematado por un accesorio naranja ,en claro apoyo a la selección de los Países Bajos. Tal vez prefiera, como un brasil, un saco de diseño en el tono que identifica a ese país. O quizás se atreva a lucir la camiseta oficial, tal como lo hizo en los juegos olímpicos para alentar a la selección de hockey femenino.

Los reyes de los Países Bajos alentando a la Selección neerlandesa en Brasil, justo antes de que esta perdiera ante la Argentina