Luna llena en Tauro: Qué hacer después del eclipse y cómo impacta a cada signo

El 8 de noviembre a las 8 am tuvo lugar el último eclipse del 2022. Fue un eclipse lunar en Tauro que, además, estuvo comandado por una gran Luna llena, por lo cual la energía se incrementará de manera exponencial y será un momento vital para trabajar el goce, el placer, el cuerpo, la conexión con la naturaleza y los sentidos. A nivel personal, los eclipses suelen sugerir una mirada más enfocada a situaciones y emociones que necesitan ser revisadas. También será un momento para practicar el desapego y aprender a fluir en los cambios que la vida proponga. Siempre se hace hincapié en lo que no debe hacerse durante un eclipse, pero no se aclara lo que sí se puede hacer durante y después de este evento astrológico.

¿Qué rituales practicar para aprovechar el eclipse?

Cuando hay un eclipse la energía se mueve con fuerza y la manifestación se acelera. Por eso, será un buen momento, a partir del 9 de noviembre en adelante, para manifestar y crear aquellos proyectos e ideas que están en el tintero desde hace tiempo. Por su parte, el signo de Tauro comandará este eclipse y hará sentir la necesidad de conectar más con la naturaleza. Asimismo, será vital practicar el "enraizamiento", que consiste en caminar con los pies descalzos y respirar profundamente .

Será vital reveer la forma de alimentación y, si se quiere, comenzar a alimentarse diferente, más sano y equilibrado. También podrá surgir la necesidad de conectar con la sensualidad y con el propio cuerpo. Un buen ejercicio que se recomienda, antes, durante y después de un eclipse, es meditar.

La meditación ayudará a elevar la conciencia y por ende, a acelerar el poder de manifestación. Será de suma importancia tomar nota de todo lo que se va sintiendo en cada parte del cuerpo durante diez minutos. Está científicamente comprobado que algunos minutos de práctica centrando la atención en el corazón y enfocándose en la respiración tienen un gran potencial transformador. Este ritual es una conciencia que se desarrolla gracias a prestar atención concreta, sostenida y sin juzgar el momento presente.

Es una disciplina poderosa, curativa y que proporciona una mayor intimidad con la mente, transformando la comprensión acerca de uno mismo y de cómo puede afrontarse la cotidianeidad de forma sabia, con mayor bienestar, distinción y en conexión con los sentidos. A este ritual puede agregarse la carga de las piedras en la tierra. Para este evento, las piedras recomendadas son la pirita, que trabaja la prosperidad y el jaspe rojo, que ayuda a concretar, materializar y conectar con la energía de acción.

Qué trae el eclipse para cada signo

ARIES: habrá un periodo de cambios en el mundo material y se resaltará la urgencia por hacer cortes y tomar decisiones acerca de los sentimientos dentro de las relaciones, sobre todo laborales. Surgirá un despertar del valor.

TAURO: se sentirá una energía muy intensa, debido a que el eclipse se dio en este signo. Se podrá experimentar un corte radical en una situación que no se pudo controlar. Esta energía correrá todo el mes. Será vital tratar de pensar las cosas con calma y elegir lo que es mejor a largo plazo.

GÉMINIS: será un periodo de revelaciones. Se recomienda tomarse la semana con calma y no sobrecargar la agenda, sino a dar especial enfoque a las metas, a organizarse y a responder por los compromisos que ya se han asumido. Si se da un final inevitable, será importante entender que es para ayudar a la propia evolución.

CÁNCER: la semana empieza con Venus en Escorpio en cuadratura con Saturno en Acuario. Es decir, dejando en claro a otra persona cuales son los propios límites dentro de las relaciones y estableciendo lo que se tolera y lo que no. Será clave elegir lo mejor para sí mismo.

LEO: será un periodo en el que se tendrá que tomar una decisión en cuanto a temas laborales como orientación profesional o buscar, por ejemplo, otras alternativas. Aunque en este momento todo se sentirá muy urgente, será de suma importancia tratar de conectar con colegas o personas con las que se trabajó antes para evaluar opciones.

VIRGO: ajustes con empresas o con clientes empezarán a hacerse muy necesarios, con las alineaciones que tenemos y el eclipse total de luna llena en Tauro. Además, Marte estará en la zona profesional, por eso será clave enfocarse en las relaciones con otras personas ya que podrían ser de gran ayuda. Calmarse antes de hablar, negociar o reclamar, para que todo resulte mejor.

LIBRA: el eclipse será bastante fuerte para este signo. Aspectos del fin de semana estimularán la zona relacionada con la salud y el cuerpo. Descansar, tomarse las cosas con calma y no sobrecargar la agenda será de gran ayuda.

ESCORPIO: será un periodo de cambios en relaciones cercanas e importantes. A pesar de que Urano, protagonista del eclipse y esto no asombra porque -más bien- es el resultado de situaciones que han sucedido en los últimos seis meses.

SAGITARIO: el eclipse total de luna llena en Tauro abre un ciclo de seis meses de cambios en el estilo de vida y quizás pueda haber mudanza. Más que por deseo, hay circunstancias externas que estarán forzando a hacer esos cambios, que serán para evolucionar.

CAPRICORNIO: vendrán cambios en el presupuesto para poder impulsar un proyecto o poder darle a los hijos lo que necesitan. También se abrirán seis meses de ajustes para poder lograr el crecimiento que se desea.

ACUARIO: toda la semana Saturno estará muy activo en Acuario. Será un periodo de tomar responsabilidad por lo que toca en una situación muy importante y también de pensar a largo plazo en lugar de en la satisfacción inmediata. El eclipse también traerá situaciones predestinadas para la evolución.

PISCIS: Habrá un final de un acuerdo o contrato e información que saldrá a la luz para darle final a una situación. Si sucede con un eclipse, es lo mejor que puede pasar, aunque no pueda verse de esa manera ahora.

Para más información puede realizarse la carta astral de forma gratuita en Astrolink.com.