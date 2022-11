Valentino conquistó Doha y la moda opacó al fútbol

En cuenta regresiva para el kick off del Mundial de Qatar 2022, son cada vez más los turistas que llegan con avidez por empaparse de la cultura local que se mezcla con propuestas llegadas de occidente. Las alternativas culturales parecen infinitas y exceden -enormemente- a los tours por estadios y las visitas a mezquitas y ferias. Entre las muestras de arte que llaman la atención de qataríes y extranjeros se encuentra "Forever Valentino" en el Museo de Arte M7 de Doha.

"Cuando comenzamos a imaginar esta exhibición, sabía que algo grande se avecinaba", expresó Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino y creador de la muestra que destaca lo más grandioso de la moda mundial. "No sólo porque sentíamos lo gigantesca que era la narrativa, sino porque el resultado de esta narrativa estaba muy interconectado con cómo nos sentíamos", detalló.

El lujo extremo de Valentino, una firma que siempre ha demostrado pasión por lo exótico, da color al M7 en Doha. Foto: instagram.com/pppiccioli

Agregó, emocionado, palabras que revelan su pasión por la moda. "Esta es nuestra historia, así es como miles de mujeres y hombres trabajaron a lo largo de los años para hacer de esta maison lo que es. Esta es la historia del talento atemporal de Mr Valentino y de mi visión personal de esta casa de alta costura", declaró.

Como si fuera necesario destacar el valor simbólico de la indumentaria, agregó que "cada vestido es todo un universo de emociones, recuerdos, ideas, creatividad. Pasado presente y el futuro están de algún modo suspendidos porque el tiempo nada tiene que ver con el amor".

Todos los colores de Valentino en un sólo espacio. Foto: instagram.com/pppiccioli

Piccioli aclaró que "Forever Valentino es un manifiesto de la interminable historia de amor que Mr Valentino supo transmitir a quien tuvo la oportunidad de orbitar alrededor de su obra. Estoy profundamente agradecido con Massimiliano y Alex (curadores) porque supieron, desde el primer día, que estaban a punto de realizar la curaduría, más que nada, una historia de sueños y emociones a lo largo del recorrido de la exposición".

El director creativo de la tradicional maison italiana expresó también su gratitud para con su equipo. que "como siempre, trabajó con una dedicación incomparable para hacer que algo que parecía imposible sucediera".

La muestra sorprende por su estudiada estética, uniendo las tradiciones orientales con la cultura occidental. Foto: instagram.com/pppiccioli

La jequesa Hind bint Hamad Al-Thani estuvo presente en la inauguración de Forever Valentino y celebró ser parte de esta fiesta. "Una velada inspiradora", sentenció y agregó: "Sus artesanos agregan su toque de magia con cada trabajo manual detallado a cada pieza. Gracias por mantener vivas técnicas ancestrales y rendir homenaje a la artesanía".

La jequesa Hind bint Hamad Al-Thani celebró la inauguración de la muestra Forever Valentino en el Museo de Arte M7 de Doha. Foto: instagram.com/hindbnthama

Para Al Mayassa bint Hamad Al-Thani, hermana del emir de Qatar, "fue un placer ver el Forever Valentino, un hermoso homenaje a la larga historia de creatividad y artesanía de la Maison y la maravillosa ciudad de Roma". Interesada por la cultura y apasionada por el mundo de la moda, expresó que "Tales exhibiciones trascienden fronteras y abren conversaciones, así que los animo a todos a visitarlas y experimentarlas por ustedes mismos".

Uno de los highlights de la exhibición fue el vestido que lució Naomi Campbell, una de las supermodelos que ha sabido lucir piezas de Valentino Garavani tanto sobre la pasarela como en red carpets alrededor del mundo. La top llegó enfundada en una túnica rosa -sí, ese tono vibrante al que el mundo ha dado en llamar rosa valentino- con un tocado voluminoso que era en sí mismo una obra de arte.

Otra de las estrella en la gran gala de Valentino en Doha fue Janet Jackson con una túnica chocolate con capa y un peinado escultural que complementó con joyas de Hairaat, una joyería qatarí presenta sus colecciones como "una síntesis de la cultura y el patrimonio de Qatar en piezas de joyería atemporales".