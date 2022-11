El nuevo cambio de look de Oriana Sabatini generó controversia entre los fans

SI hay un look que despierta amores y odios, es el flequillo. Históricamente ha generado controversia: ¿suma o no? Sin duda, es un acierto cuando el corte va con el estilo de la persona y con la forma de su rostro. Largo o corto, siempre es un detalle de estilismo que puede tener un impacto muy fuerte en la imagen. Lily Colins marca tendencia con su estilo y ya hace meses Dakota Johnson se convirtió en modelo de admiración con un cambio su look.

Tal vez sea justamente por esa realidad de que el flequillo es un "detalle" que jamás pasa inadvertido, que las -y los- fans de Oriana Sabatini reaccionaron cuando la cantante mostró su nuevo look.

Oriana Sabatini sorprendió con su nuevo look: flequillo, cejas decoloradas y make up de estilo zombie. Foto: Instagram.com/orianasabatini

Una de las primeras en reaccionar cuando Oriana Sabatini mostró orgullosa su nuevo look -adelantando que apenas faltaban horas para el estreno de Chin chin, su nuevo tema- fue Cande Tinelli. La hija de Marcelo Tinelli, que tiene un estilo camaleónico, declaró: "Ese flequillo necesito que te lo dejes para siempre", apoyando el nuevo corte de pelo de su amiga. Enseguida comenzaron a llover comentarios a favor y en contra. "qué !? nooooo, no, no, no... no te queda mal PERO tampoco te queda bien??", replicó alguien en Instagram. Y alguien más, en el mismo tono preguntaba: "Jajajajaja y tu eres su amiga o enemiga?".

Entre los miles de comentarios y réplicas, hubo muchísimos aplausos al nuevo look de Oriana Sabatini, pero también cuestionamientos a su renovada imagen. Es que, aparte del flequillo -de por sí polémico- la cantante mostró un make up muy particular con cejas rubias y los ojos con sombras en matices colorados que dan como resultado un look "zombi".

"Claramente en vez de mejorar se ponen peor... ¿Que necesidad de estar así siendo una mujer tan hermosa (antes)? Sé que vale el cómo uno es...pero llegar a un punto así de dejarse, porque eso es dejarse, es no amarse a uno mismo", reflexionó alguien comentando la foto y justificó por qué creía que podía hablar al respecto: "En mi opinión cada uno es libre de ser como quiere, pero al ser figuras públicas claramente podemos opinar".

El nuevo look de Oriana Sabatini generó polémica entre sus fans. Foto: Instagram.com/orianasabatini

Así quedó abierta otra polémica que va mucho más a fondo que la pregunta sobre si flequillo sí o no. El nuevo debate (ya no tan nuevo, en realidad), tiene que ver con la opinión sobre el cuerpo y la imagen de los demás, sean o no figuras públicas. Hace algunos años existen movimientos que intentan ayudar a las personas a tomar consciencia sobre el impacto que pueden tener sus comentarios en el otro. Una de las definiciones más relevantes en este sentido tiene que ver con el body shaming (en español, humillación corporal) que refiere al acto de ridiculizar o burlarse del aspecto físico de una persona.

En este sentido, los grupos que trabajan para desarmar estereotipos, señalan que aun el comentario aparentemente "positivo" puede estar reproduciendo presiones que pesan sobre las personas -especialmente sobre las mujeres- con respecto a la imagen.