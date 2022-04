Cómo elegir el flequillo ideal y cambiar el look radicalmente

El flequillo, es una de las mayores herramientas que podemos tomar para modificar -de manera natural- los rasgos faciales. Bien elegido puede hacernos ver más juveniles, achicar la frente o resaltar los pómulos.Pero también puede pasar que un flequillo escogido sin tener en cuenta nuestras facciones o qué queremos lograr termine en un (mini) drama. En esta nota, te contamos las claves para acertar si estás pensando un cambio.

¿Sabías que la época dorada del pelo es entre los 16 y los 35 años? En esa etapa de la vida crece un centímetro al mes, según los expertos. Y a partir de los 50 años, el crecimiento del pelo se ralentiza llegando a ser solo medio centímetro mensual.

Contado este detalle, nos adentramos en la información que vinimos a contarles. Cuando de flequillos se trata, no hay un manual que seguir, pero sí consejos para elegir el corte que mejor acentúe los rasgos. Un rostro ovalado y uno con el mentón prominente no son lo mismo, tampoco un flequillo recto o un flequillo tipo cortina a lo francesa. Pero si estás pensando en hacerte un cambio de look lo mejor es que sigas las recomendaciones de los expertos.

Los flequillos recomendados según tu forma de cara

El rostro ovalado es el más armónico. A este todo le suele favorecer, cualquier estilo y corte resalta sus rasgos faciales. Sus aliados son los flequillos tipo mullet, baby bangs, recto y despuntado, de estilo francés y lateral.

A los rostros cuadrados los favorecen los flequillos tipo cortina o despuntados, tipo irregulares y el flequillo ovalado o redondeado. Mientras que a los rostros tipo triángulos invertidos les son un acierto los flequillos mullet y baby bangs.

Úrsula Corberó

El flequillo tipo mullet como lo lleva Úrsula Corberó, se caracteriza por ser despuntado y el truco está en llevarlo despeinado con un efecto roto. Este flequillo también destaca los rostros con forma de triángulo invertido, además de los rostros ovalados y alargados.

Emma Watson

El flequillo baby bangs es un fleco cortado por encima de las cejas recto y sin despuntar. Suele quedar muy bien en melenas midi con corte muy recto. Puede destacar también los rostros triángulo invertido e incluso remarcar un rostro cuadrado.

Ana De Armas

Un flequillo recto y despuntado como el de Ana de Armas, por encima de la ceja, es fácil de peinar y favorece a los rostros ovalados o alargados. Una versión más light, es decir con menos pelo y que deje entrever un poco de frente, pasando las cejas y casi encima de los ojos aporta movimiento y favorece a rostros redondos. Mara Lafontan

El estilo francés es uno de los flequillos más demandados por su versatilidad, su practicidad -porque no hace falta modelarlo- y lo mejor de este flequillo es que al ser bastante largo si cambiamos de opinión se lo puede incorporar al resto de la melena sin que queden cabellos sueltos en la cara. Emma Stone

El flequillo lateral es uno de los comodines para las fieles de la raya al costado. Según el rostro se puede adecuar el largo del flequillo, lo que favorece a las chicas de frente muy grande y de rostros ovalados. Heidi Klum

El flequillo redondeado u ovalado es un clásico en cortes de pelo más bien de capas o rotos, siendo más corto en el centro y más largo en los laterales, integrándose de esta manera al resto de la melena.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. La regla principal es que siempre uses lo que te haga sentir cómoda, ¡sin importar nada más!