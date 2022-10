El flequillo de Lily Collins que será tendencia esta temporada

Ya se han develado las primeras imágenes de la tercera temporada de Emily en París, la serie de Netflix que marca tendencia, y ahora todos son testigos del nuevo y trascendente look de su personaje. Ya venía con un estilo muy particular en su cabello, pero ahora todas quieren el mismo flequillo que llevará Lily Collins en la ficción, el cual ya está marcando tendencia en esta nueva temporada. ¿Te animas?



El flequillo de Lily Collins que es tendencia

Todo lo que ha rodeado al estilo de Emily Cooper —el personaje al que le dio vida Lily Collins— en Emily in Paris pasó a ser tendencia para esta temporada. Además de que la joven es seguida por sus siempre transgresoras mezclas, ahora que se develaron las primeras imágenes de esta nueva entrega se observó un inesperado —o no tanto— cambio de look.

Lily Collins desde su casa presume de su nuevo look con flequillo francés - Fuente: Instagram @lilyjcollins

Sí, en esta exitosa serie de Netflix Lily Collins mantiene su larga melena, pero con un nuevo flequillo estilo francés. Tenía a todos acostumbrados a su pelo largo con raya al medio, sin embargo, ahora el personaje instaló una nueva tendencia con el favorecedor peinado que tanto han popularizado las parisinas.



Esta temporada ya se venía presentando como una de las preferidas para el otoño-invierno 2022/2023. Incluso, varias famosas como Emily Ratajkowski, Bella Hadid, Sydney Sweeney y Nicola Peltz son algunas de las que se han pasado a este estilo durante los últimos meses. No obstante, el hecho de que ahora lo haga también la británica con su aparición en Emily in Paris es la confirmación definitiva.

Lily Collins adelanta su nuevo look con flequillo francés para la temporada de Emily en París - Fuente: Netflix

Presume fleco: tendencia y cambio de actitud

Aunque la nueva temporada no se ha estrenado todavía, es difícil saber el motivo de este nuevo look. Lo cierto es que todo apuntaría a que este nuevo flequillo va más allá del mero hecho de que el personaje se quiera sumar a las tendencias.

En su momento Lily Collins marcó cierta rigidez con la melena larga y la raya al medio. Pero claro, la protagonista recién llegaba de Estados Unidos a París; en cambio, ahora este nuevo peinado podría representar su acercamiento cada vez más profundo a la cultura francesa.

Asimismo, para quienes están deseando copiarla, este nuevo aspecto da una visión mucho más relajada y bastante cliché. Sea por el motivo que sea, de lo que no caben dudan es que tras el estreno de esta nueva temporada tan esperada el flequillo francés con el que aparecerá se va a pedir mucho más en todas las peluquerías.

Y tú, ¿te animarías a ese cambio?

Recuerda que toda la información que te damos es una guía por si tienes dudas. Si estás segura y cómoda con un corte de cabello que no cumple esta regla, ¡ya has dado en el blanco, sin recetas!