15-15-15 en qué consiste la rutina de Jennifer Aniston

El secreto detrás del cuerpo infartante de Jennifer Aniston a los 53 años es su entrenamiento con el método 15-15-15. ¿En qué consiste y cuáles son sus beneficios?

Esta rutina de ejercicios que se popularizó en las redes por ser la elegida de Jennifer Aniston consiste en dividir el entrenamiento en tres bloques de 15 minutos cada uno. En la primera etapa se realiza spinning en bicicleta fija, luego running en cinta y, para finalizar, 15 minutos de ejercicio en elíptica.

Uno de los beneficios de realizar bici fija es la tonificación muscular. Foto: Shutterstock.

Consultado por MDZ Femme, Eduardo Gregorat -profesor de Educación física, licenciado en alto rendimiento deportivo y entrenador personal- expresó que la rutina favorita de la actriz de Hollywood es un entrenamiento aeróbico de baja a media intensidad que puede realizar cualquier persona sin ninguna afección física.

Los principales beneficios de este tipo de rutina de ejercicio son un aumento del gasto calórico diario que si se repite varias veces a la semana, puede resultar beneficioso para el control de peso corporal. Además, actúa de forma positiva sobre algunos ítems de riesgo como la presión arterial, mejora la respuesta cardíaca y la eficiencia mecánica. Nunca debemos olvidar que al realizar cualquier tipo actividad física se liberan endorfinas por lo que este método también puede tener efectos positivos sobre nuestro estado de ánimo.

Realizar actividad física puede mejorar tu estado de ánimo al liberar endorfinas. Foto: Shutterstock.

“Cualquier tipo de actividad que se practique siempre debería estar controlada por un médico, el cual podrá recomendar estudios que indiquen si la actividad es acorde o no y si la persona está apta o no”, agregó Gregorat.

Lo recomendable es siempre consultar con personas capacitadas en el ámbito del deporte que puedan armarte una rutina de ejercicios acorde a tus necesidades. Estas “recetas” prediseñadas para otros muchas veces pueden traer resultados positivos, pero otras no, ya que este entrenamiento fue armado para ese sujeto en particular, en este caso, Jennifer Aniston. Existen muchos ejemplos más de estos tipos de entrenamientos que tal vez no pueden adaptarse a nuestro estilo de vida, nuestras necesidades físicas y de salud.