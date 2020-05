Paso a paso: cómo cubrir las canas en casa

Primero que nada y lo mas importante es saber elegir bien el tono que vamos a aplicar. Lo ideal sería poder consultarle a tu peluquero, cuál es el tono que solés aplicarte, así no corrés ningún riesgo y utilizás el mismo.

En caso de que tengas que elegirlo vos misma, te voy a dar unos tips que van a servirte muchísimo:

-Generalmente los peluqueros luchamos con el tono rojizo que a muy pocas de las clientas les gusta tener en su cabello, así que si sos una de ellas te recomiendo que utilices dos tonos para la mezcla de tu color, por ejemplo 6 y 6.1.

-Si tenés canas, siempre tenés que utilizar un tono base (5,6,7) por que son los únicos colores que cubren canas, y luego si te gustan los colores cenizas, sí o sí tenemos que utilizar un tono que tenga el poder de neutralizar ese reflejo que no queremos ver (6.1)

Realizando esta mezcla vamos a concluir con el tono ideal, cubriendo canas y neutralizando los reflejos rojizos.

Al realizar la mezcla, podés utilizar la mitad de cada uno de los pomos de tintura y así poder guardarlos para una aplicación más, esto depende de tu cantidad de cabello y de el largo de crecimiento.

En lo posible, sería ideal poder utilizar una balanza para ser exactos con las proporciones, ya que la cantidad de oxidante es fundamental para que todo funcione perfecto.

La mayoría de las tintas funcionan en proporciones de 1 x 1 y medio, que quiere decir que se aplica la misma cantidad de oxidante que de tinta, más la mitad, por ejemplo: 40 gm de tinta por 60 ml de oxidante.

Es muy importante que no uses colores más claros que el que tenés actualmente, por dos razones:

Primero, porque podés generar una barrera más clara en raíz y no se va a ver para nada bien, así que ante la duda, es preferible que sea un tono más oscuro, ya que si no es idéntico a tu color actual, vas a generar un efecto de profundidad en raíces, lo cual queda muy bien , y segundo pero muy importante es que tintura sobre tintura no aclara. Si por ejemplo: te aplicaste un 5 y lo ves muy oscuro, no por aplicarte un 6 vas a conseguir verlo más claro, la única forma es con decolorante y ese un tema demasiado complejo.

Sé que estas explicaciones son muy técnicas, pero es fundamental que entiendas esto antes de empezar a teñirte.

Una vez lista nuestra mezcla, podés aplicarte crema en todos los contornos de el rostro, para poder quitar las manchitas más fácil.

Paso a paso

1. Empezá dividiendo en 4 partes el cabello, en forma de cruz y aplica la tinta en lineas rectas en toda la cabeza con una distancia de 1 cm aproximadamente para asegurarnos de que quede bien cubierto. De forma prolija y solo tocando el crecimiento. Te recomiendo que hagas énfasis en las patillas y en donde vos te realizás la linea de peinado.

2. Si tu color está muy lavado en puntas, podés extender la mezcla a medios y puntas, pero después de los primeros 25 minutos de pose de el producto, sin tocar las raíces, de manera uniforme. Podés humedecer un poco el cabello antes de extender el color. Vas a poder distribuir mejor el producto.

3. Es importante que sepas que no tenés que extender el producto cada vez que te realices tu retoque de raíz, por que de a poco vas a notarlo cada vez más oscuro.

4. A los 35 minutos, estás lista para lavar tu cabello. ¡Ni mas ni menos!

¡Si seguís estos concejos, te aseguro que vas a lograr un resultado de peluquería!