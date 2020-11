Nuevo Peugeot 208: probamos el entrada de gama del lanzamiento del año

El nuevo Peugeot 208 marcó un hito en este complicadísimo 2020 para la industria automotriz que, por razones externas, continuó con la malaria de un horrendo (por razones internas) 2019.

El 208 volvió a producirse en el país tras 7 años, adoptó el diseño de la versión europea, que ganó nada menos que el premio a Auto del Año. Además, el nuevo 208 fue el resultado de una inversión de 320 millones de dólares en la planta de PSA en El Palomar, para radicar la Plataforma CMP en Argentina. Ahora ahí se fabrican nada menos que 6 modelos, contando el 208: Peugeot 308, Peugeot 408, Citroën C4 Lounge, Peugeot Partner y Citroën Berlingo (utilitarios y para pasajeros).

Lanzado a la venta en agosto, se ofrece con dos motorizaciones, ambas nafteras: 1.2 litros de tres cilindros y 12 válvulas –82 cv y 118 nm, sólo en versión Like– y 1.6 de cuatro cilindros y 16 válvulas –115 cv y 150 nm, en versiones Like Pack, Active, Allure y Feline–. Los motores se combinan con caja manual de cinco velocidades (en versiones Like, Like Pack, Active y Allure) o automática Tiptronic de seis marchas (con convertidor de par, en versiones Active, Allure y Feline). La tracción es siempre delantera.

Asimismo, es para destacar que el Peugeot 208 viene con control de estabilidad (ESP) en todas las versiones. Por su parte, el 208 Feline es el auto más accesible del mercado argentino con las siguientes asistencias a la conducción (ADAS): frenado autónomo de emergencia, alerta de riesgo de colisión, sistema de mantenimiento de carril y faros adaptativos.

Menos las versiones 1.2 Like y 1.6 Like Pack, todas las demás ofrecen los originales “colmillos led” que hacen de luces diurnas y que han sido tan característicos del modelo. Igual es posible agragárselos en el after market.

Al volante

Gracias a la gente de Sur France, concesionario oficial Peugeot en Mendoza, pudimos probar por algunas horas el nuevo Peugeot 208 en su versión entrada de gama, es decir en Like con motor 1.2 litros, 82 cv de potencia y 118 nm de torque, con caja manual de 5º.

El diseño, para qué repetir lo que han dicho ya muchos alrededor del mundo, es de los puntos fuertes del modelo. Moderno, osado, equilibrado, es hermoso este 208. Tanto la trompa como la cola tienen personalidad, mantienen una unidad estética que agrada por dónde se lo mire. Realmente un salto hacia adelante respecto a la versión anterio, que también entraba por los ojos.

Una vez tras el volante, en la version Like uno se encuentra con calidades correctas, aunque quizás algunos detalles en cromado hubieran ayudado a que no se vieran tan simplón. Por ejemplo, la manija interna de la puerta, de plástico negro, se pierde en el plástico negro de la contra puerta justamente. Lo mismo para la modesta palanca de cambios.

Frente a nosotros un planteo muy original que ya viene ofreciendo Peugeot desde hace algún tiempo: ese volante pequeño y el tablero de instrumentos que se ve por encima. Una vez que uno se acostumbra, agradece la “osadía” de los ingenieros franceses.

Dos agujas grandes (velocímetro y cuenta vueltas) y una pantalla muy sencilla al medio, eso es lo que ofrece el tablero de este 208 Like. Al centro de la plancha, quien busque un sofisticado centro multimedia no lo va a encontrar en este versión entrada de gama: correcta pantalla tactil sin navegador aunque con controles digitales para la climatización.

La posición de manejo es excelente: se puede ir bajo y el volante pequeño y de doble regulación, permite encontrarse con uno mismo dentro del 208.

Las plazas traseras son adecuadas según segmento al igual que el baúl: no sabra nada pero no desentona.

El motor 1.2

A ver, para explicar y contextualizar qué quizo hacer Peugeot con este 1.2 litros de apenas 82 cv de potencia hay que entender que el 208 es un vehículo en varios. Las diferencias desde todo punto de vista entre la versión inicio de gama y la tope de gama (Feline Triptonic) es muy marcada. Incluo hay casi 700.000 pesos de diferencia.

A su vez, las opciones 1.6 litros (115 cv y 150 nm) presentan un motor algo pasado de moda que muchos esperan, sea prontamente reemplazado por los impulsores que el 208 tiene en Europa, que son cinco, y muy modernas incluso algunas con turbo y diésel: 1.2 atmosférico (tres cilindros, 75 cv y 118 nm), 1.2 turbonafta (tres cilindros, 102 cv y 205 nm), 1.2 turbonafta (tres cilindros, 131 cv y 230 nm), 1.5 turbodiesel (cuatro cilindros, 102 cv y 250 nm) y Eléctrico (baterías de iones de litio de 50 kWh, 136 cv y 260 nm). En el Viejo Continente además se ofrecen cajas manuales de cinco y seis velocidades, además de una automática de ocho cambios.

Este Peugeot 208 Like es un auto muy interesante para, por ejemplo, encarar un plan de ahorro, o para utilizarlo en la ciudad o en viajes no muy exigentes. La potencia es limitada, se nota cuando lo apuramos apenas un poco. La caja ayuda, pero hay que trabajarla mucho para sacarle el mejor provecho al impulsor. Pero insistimos: en cuidad se comporta muy bien, es ágil y silencioso, además de contar con un confort de marcha excelente, marca registrada de los productos Peugeot.

En ruta va muy bien, es para viajar tranquilo, sin grandes exigencias. Pero el confort de marcha, el buen trabajo de insonorización, el volante (y la dirección), además de un equipo de climarización un escalón encima del promedio, hacen de la travesía una buena experiencia.

En definitiva, el nuevo 208 es varios autos en uno: por un lado, ideal para entrar en la marca por ejemplo, o para hacer una inversión o, en todo caso, para saber que estamos ante un hatchback chico (segmento B) con mucho diseño pero prestaciones modestas; por el otro, un producto muy sofisticado, con ADAS y equipamiento de un segmento superior. Pero claro, entre ambos, hay bastante diferencia de dinero.

Con todo, este nuevo Peugeot 208 es un gran producto teniendo en cuenta sus particularidades. Y desde el punto de vista de la industria argentina, siempre es una buena noticia sumar un nuevo vehículo a la producción nacional y si este además está vigente en el mundo, mucho mejor.

Ficha técnica

Motor: naftero

Cilindrada: 1.2 litros

Potencia: 82 cv

Torque: 118 nm

Consumo mixto: 6 litros/100 Km

Precio de lista: 1.296.500 (versión Like 1.2)

