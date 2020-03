Pintó picada gourmet ¡y todos los ingredientes por delivery!

En estos días, con la cuarentena o aislamiento social obligatorio, creemos que no tenemos muchas opciones para resolver nuestras comidas diarias. Pero eso es una equivocación. Podemos salir a comprar ingredientes para cocinar, pero mientras menos salgamos, mejor. Hay que organizarse, y hacer compras inteligentes para tirar varios días. Otra opción, es pedir por delivery mercadería para cocinar, o platos ya elaborados listos para consumir. Son incontables las opciones de envíos a domicilio: verdulerías, carnicerías, almacenes, supermercados, vinotecas...

Al estar los restaurantes cerrados, esta vez decidí hacer una reseña de mi experiencia en casa con un pedido de delivery. He cocinado bastante todos los días de la cuarentena, me encanta. Pero este pedido que hice, me alivianó la tarea diaria, y a la vez requirió la tarea de armar la picada y complementarla a mi gusto.

El pedido consistió en un mix de productos listos para comer en la picada, y otros para utilizarlos como parte de otros platos.

Casi todo viene envasado al vacío o cerrado en forma segura.

La lista de productos que pedí:

Burrata (queso blando de mozzarrella y crema) 1 bolsita.

Queso de cabra - un semi duro

Queso Camembert 2 unidades de 120 g c/u

Queso Brie de 600 g

Queso Provola ahumado (como provolone)

Un mix de fiambres ahumados (ciervo, jabalí, faisán y salame de ciervo)

Sobrasada

Fuet

Gigot - o pata - de cordero. Que todavía no utilizo, viene congelado, y será parte de una receta para esta nueva etapa de cuarentena.

Con estos fiambres y quesos se puede hacer una picada como para 8 personas.

Con los fiambres y quesos hice una picada fenomenal. La burrata la combiné en una ensaladita con tomate y cebolla de verdeo, y con oliva y pimienta. También preparé otra ensalada con rúcula, peras, nueces y queso azul; y unos vegetales asados (zucchini, berenjena y morrón).

Rúcula, nueces, queso azul y peras. Con aceto, oliva y pimienta.

Y acompañé con unos bollitos de pan blanco, y dos tipos más: uno de harina integral orgánica, y otro de 3 cereales sin TAAC (premezcla de "123 Listo!" muy recomendable). De mi despensa usé algunos frutos secos, pasas de uva y aceitunas. Elegí un vino tinto para acompañar.

Tomate, Burrata y verdeo.

Las marcas de los productos son de primera línea ( Cabaña Las Dinas, Cabaña Piedras Blancas, Arrivata, Alcaraz Gourmet), y casi todos los que pedí venían envasados al vacío o herméticamente. Brie, queso de cabra, Provola y Camembert.

La cuenta por la total lista productos fue de $2.500 aproximadamente. Unos $ 1700 por el combo de 6 productos (quesos y fiambres), más un par de quesos sueltos, y el gigot de 1,8k ($350 el k), en total sumó todo $ 2.600.-

El tiempo de entrega fue ágil, me tocó de un día para otro (te avisan qué día y hora te van a llevar el pedido). Se puede pagar con tarjeta, con Mercado Pago, o en efectivo. La persona que entregó el paquete llevaba guantes y barbijo, y mantuvo la distancia personal recomendada para hacer la entrega.

La empresa que distribuye estos productos se llama La Despensita, y es un brazo de la empresa Provisiones Gourmet (proveedor de los mejores restaurantes y empresas de catering de Mendoza). Los productos se pueden encargar individualmente o en combos promocionales.

Algunos de los productos que se pueden pedir:

Conservas y condimentos como pesto, merken, curry, chucrut, alcauciles, garbanzos, espárragos, matar masala, oliva, aceto balsámico o lupines, entre otros. También otros tipos de queso como Morbier, Pepato, Crottin, o Boconccini. Y fiambres como bondiola, Sopresatta, Chistorra o Nduja. Otros productos: pastas secas De Cecco, frutos secos, tomates y hongos deshidratados, carnes exóticas como codorniz o pato, y carnes de pollo y cerdo (próximamente también de res). ¿Sos dulcero? Entonces también vas a poder pedir dulce de membrillo, batata, zapallos en almíbar, miel o frutas congelados.

Contacto

¿Te tentaste? Podés llamar al 261 209 3887 y te llevan todo a tu casa en Gran Mendoza, Dalvian y Chacras de Coria. La entrega es sin cargo con compras de $900 mínimo.

Los restaurantes, bares y demás negocios gastronómicos no pagan por aparecer en esta sección de Food Lovers. Esta reseña fue realizada por la periodista Alicia Sisteró, editora de Food Lovers, que fue invitada por la empresa distribuidora.