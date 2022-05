Nueva modalidad de robo: por qué es recomendable ponerle contraseña a la tarjeta SIM

Una nueva modalidad de robo está siendo denunciada entre usuarios en redes sociales. Nos estamos acostumbrando a pagar en los comercios usando nuestro celular, mediante MercadoPago u otra aplicación que realice pagos con QR. Esto resulta mucho más cómodo para muchas personas al poder llevar la billetera en su dispositivo móvil.

Sin embargo, para usar estas billeteras virtuales es necesario asociarlas a tus cuentas y tarjetas para poder realizar los pagos. Esto puede resultar muy peligroso ante los robos de celulares. En redes sociales, usuarios están advirtiendo sobre esta nueva modalidad cuando un ladrón roba un celular y le saca la tarjeta SIM para ponerla en otro dispositivo. De esta manera pueden acceder a la cuenta de MercadoPago de la persona que robaron y le vacían las cuentas y tarjetas.

Por lo tanto, ante este nueve truco en el que los ladrones roban celulares y además las cuentas asociadas en ese dispositivo, se recomienda ponerle contraseña a la tarjeta SIM.

Cómo ponerle contraseña a la tarjeta SIM

Para ponerle contraseña a la tarjeta SIM, deberás ir a la configuración de tu celular. Una vez ahí debes ir a "Seguridad", ahí verás una sección que dice "Bloqueo de la tarjeta SIM". Al apretar ahí tendrás la opción de "Cambiar el PIN de la tarjeta SIM". El PIN de la tarjeta SIM se compone de cuatro números. Te pedirá que pongas la contraseña actual de la tarjeta SIM. Si no la sabes puedes llamar a tu empresa telefónica para que te digan la contraseña. Cuando introduzcan su contraseña actual del SIM podrán cambiar de contraseña. Es muy importante que no te olvides la nueva contraseña, recomendamos que la anotes en un papel que quede guardado en tu casa.

Foto: @rusosnith

Cada vez que reinicies tu celular se te va a pedir la contraseña de tu tarjeta SIM, y si alguien saca el chip del teléfono y lo pone en otro celular, como hacen en esta nueva modalidad de robo, también pedirá la contraseña del SIM. El único defecto que tiene este método de seguridad es que si tu celular se pierde y se queda sin batería y alguien lo enchufa, no vas a poder llamar a tu número porque hasta que no se desbloquee el SIM, el dispositivo no va a conectarse a la red.

Foto: @rusosnith

Si esto sucede pueden apretar en "EMERGENCIA", que los llevará a la configuración del sistema. Una vez ahí debes ir a "Información del teléfono" y luego a "Información de emergencia". Para esto es necesario que cargues tus datos de emergencia.

@rusosnith

Otra recomendación para prevenir este tipo de robo es desactivar el método 2FA (two factor autorization) que utiliza MercadoPago para enviar los códigos de seguridad por SMS o WhatsApp y, en cambio, usar la app Google Authenticator que se descarga en play store.