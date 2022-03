Netflix intenta limitar que los usuarios compartan sus contraseñas con otras personas

Netflix anunció hace una semana una noticia que perjudicaría a muchos usuarios de la exitosa plataforma de streaming. Según lo publicado en el blog oficial de Netflix, la plataforma está probando nuevas funciones que tienen como objetivo restringir que las personas compartan la contraseña de una misma cuenta a personas ajenas a su hogar.

“Siempre hemos facilitado que las personas que viven juntas compartan su cuenta de Netflix, con características como perfiles separados y transmisiones múltiples en nuestros planes Estándar y Premium. Si bien estos han sido muy populares, también han creado cierta confusión sobre cuándo y cómo se puede compartir Netflix. Como resultado, las cuentas se comparten entre los hogares, lo que afecta nuestra capacidad de invertir en nuevos programas de televisión y películas para nuestros miembros”, publicaron en el blog oficial de Netflix.

Durante el último año Netflix ha estado trabajando en distintas maneras para permitir que los miembros que comparten su cuenta de Netflix fuera de su hogar lo hagan de una forma más fácil y segura, mientras pagan un poco más, explican en el blog.

El director de innovación de productos de Netflix, Chengyi Long, confirmó que la compañía está probando estas nuevas funciones en tres países de la región hasta el momento: Chile, Costa Rica y Perú. Durante el período de prueba, los suscriptores de estos países recibirán un aviso que les permitirá agregar espectadores que no viven en su hogar a su paquete de servicios a un precio reducido: 2380 CLP en Chile, $2,99 USD en Costa Rica y 7,9 PEN en Perú.

Foto: Unsplash

Además, Netflix anunció otra característica nueva que permitirá a los suscriptores transferir el perfil a una cuenta nueva. “Los miembros de nuestros planes Básico, Estándar y Premium pueden permitir que las personas que comparten su cuenta transfieran la información del perfil a una cuenta nueva o a una subcuenta de miembro adicional, manteniendo el historial de visualización, Mi lista y personalización”, explicaron en el blog.

Esta no es la primera vez que Netflix intenta restringir que las personas compartan su contraseña con personas que no residen en el mismo hogar. El año pasado, Netflix introdujo un nuevo sistema de verificación en varios países, advirtiendo a sus usuarios que tendrían que pagar su suscripción si no residen en la misma casa que el propietario de la cuenta. Además, al observar más de cerca los términos y condiciones de Netflix, el documento señala que la cuenta de un suscriptor “no se puede compartir con personas fuera de su hogar”.

Compartir las contraseñas de las cuentas de Netflix con otras personas es una práctica muy frecuente en Argentina y otros países de la región y la compañía ha estado buscando frenar el intercambio generalizado de contraseñas en los últimos años.